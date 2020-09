Miley Cyrus se sincera tras su divorcio: «¡Mi matrimonio fue un asco!»

Miley Cyrus y Liam Hemsworth fueron una de las parejas más idílicas del «star system». Con diez años de relación entre idas y venidas, la pareja decidió pasar por el altar con una boda íntima que nos hizo suspirar por lo romántica que se vio.

Sin embargo, después de 8 meses como marido y mujer, la cantante y el actor decidieron poner fin a su matrimonio y cada quién tomó su camino.

Tras este anuncio, pudimos a ver a Miley refugiarse en la costa italiana con Kaitlynn Carter. Momento en el que se señaló que el motivo del divorcio de Miley y Liam, era debido a «una infidelidad» de la estrella del pop.

No obstante, este no sería el motivo real de su ruptura definitiva, y es que según la pareja, la separación había sido en «buenos términos». Pero recientemente, Miley dijo que no fue para nada así y ha confesado la verdadera razón del fin de su matrimonio.

En una entrevista concedida a «The Joe Rogan Experience», confesó que cuando se lanzó el comunicado sobre su divorcio no llevó bien los comentarios (o especulaciones) de la gente, sobre los motivos de la ruptura.

Puesto que todos la tachan de ser la culpable después de que fuera fotografiada besándose con Kaitlynn.

«Pude aceptar que alguien al quien quería y yo nos dimos cuenta de que ya no nos amábamos como antes. Lo que no voy a aceptar es ser la villana de todas las historias que hay acerca de nuestra relación», mencionó.

«Me sorprende que la gente piense que no hay un cese en la relación, que quizás no vieron, y que eso podría ser lo que condujo a mi divorcio. Para muchos, un día era feliz sobre las alfombras rojas y al día siguiente me besaba con una amiga en Italia. ¿En serio?», indicó.

Un divorcio con muchos dardos envenenados

El 11 de agosto de 2019, el actor y la cantante comunicaba el cese en su matrimonio, desde entonces, la interprete de «Party in the USA» no se cortaba ni el cabello, y aseguró que sus mascotas le habían dado más cariño que su ya, exmarido.

Así que, la cantante nunca ha dudado en tachar al actor de no ser una buena persona y dejar claro que: «Cody Simpson ha sido la única buena persona con la que he salido, el resto es una basura». Sin embargo, su relación con el cantante Simpson, se acabó hace unas semanas después de seis meses de intensa relación.

Hasta el momento, Liam Hemsworth se ha mantenido en un discreto segundo plano y ha intentado rehacer su vida sin tener trascendencia.

