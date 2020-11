Italia.- El Milan ha podido sobrevivir este domingo sin su goleador y máxima figura Zlatan Ibrahimovic, puesto que hoy sumó tres puntos de oro al ganarle a la Fiorentina 2-0 en el San Siro con goles de Alessio Romagnoli y Frank Kessie.

El sueco tuvo una lesión en el bíceps femoral de su muslo izquierdo el pasado 22 de noviembre contra el Napoli perdiéndose así los próximos cuatro compromisos de su equipo, contra el Lille y el Celtic por Europa League y por la Serie A con la Fiorentina y la Sampdoria.

El asunto es que el conjunto «rossonero» ya ha jugado dos de esos cuatro partidos sin Zlatan y no ha perdido. Consiguió un importante empate en casa del Lille francés por la Europa League y el triunfo por la Serie A que lo consolida como líder del torneo local.

Fórmula cuando no está Zlatan

Lo que hace que el Milan sea igual de peligroso aun cuando Zlatan no está presente, es que su entrenador Stefano Pioli no altera su forma de jugar. Cuando el sueco está en el campo, el Milan juega un 4-2-3-1, siendo Ibra, el único punta.

En estos partidos que prescinden del sueco, el equipo se mantiene en un constante cambio de un 4-3-3 a un 4-2-3-1, jugando sin tener un delantero nominal, ya que Rebic y Calhanoglu tienen la libertad de moverse por todo el frente de ataque del equipo.

Un Milan que cumplirá sin Ibrahimovic

A los dirigidos por Pioli sólo les quedan dos partidos más sin Zlatan, Celtic y Sampdoria. De igual forma, no es la primera ocasión en la temporada que el Milan no cuenta con el sueco, ya que en la última semana de septiembre el jugador dio positivo por Covid y se perdió dos juegos, sin embargo los «rossoneros» no perdieron ninguno.

Te puede interesar: Youssoufa Moukoko, el joven que hace historia en la Bundesliga