¿Milagro Flores con propuestas de otros medios?; esto confesó a sus seguidores

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La presentadora de televisión Milagro Flores, confesó recientemente tener ofertas de diferentes medios, entre ellos, el canal capitalino Q’Hubo TV.

Hace unos días durante su cumpleaños, Flores realizó una transmisión en vivo para sus seguidores de Instagram. Esto, con la finalidad de responder muchas preguntas, todas las que sus fans quisieran hacer.

Uno de sus seguidores preguntó a Milagro sobre su situación laboral, es decir, cuánto gana, a qué hora entra y sale del canal.

Fiel a su estilo, la joven presentadora no dudó en responder las incógnitas de sus seguidores. Pero, además de ello, hizo otra revelación que debe tener a todos sus fanáticos al borde del asiento.

Propuestas de otros medios

“Si, he recibido propuestas de otros canales”, afirmó la popular presentadora de Hable como Habla (HCH).

Flores afirmó haber recibido propuestas de TV Azteca, cuando apenas estaba empezando en el canal dirigido por Eduardo Maldonado.

“TV Azteca me buscó cuando apenas llevaba un año en HCH, pero tuve que decirles que no, porque me sentía muy bien donde estaba”, explicó.

Asimismo, Milagro confesó haber recibido una propuesta de Q’Hubo TV, medio en el que muchas expresentadoras de HCH, actualmente trabajan.

“También tuve una propuesta de Q’Hubo TV y yo agradezco mucho a “Chano” (Mario Rivera) por buscarme y confiar en mi”, añadió.

Igualmente, explicó que tuvo un ofrecimiento para ganar más de lo que gana actualmente en HCH. Sin embargo, afirmó que se sentía muy cómoda donde está.

“Le agradecí mucho la propuesta, pero uno siempre debe quedarse donde uno se siente cómodo, así que preferí quedarme”, reconoció.

De igual manera, Flores aceptó que su estadía en HCH «no es eterna», pese a ello está muy agradecida con el canal que le abrió las puertas.

“No me iría de HCH aunque me ofrecieran más dinero, yo agradezco las ofertas pero he crecido mucho y aprendido mucho en donde estoy”, aseveró.

Por último, Milagro Flores admitió que si las situaciones la obligan, ella trabajaría en cualquier medio de comunicación. Por tanto, no deja la puerta del todo cerrada.

“Trabajaría en cualquier medio si llego a quedar desempleada, hay que trabajar”, concluyó.

