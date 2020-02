Mikaela, hija de Steven Spielberg incursionará en la industria pornográfica

REDACCIÓN WEB. Mikaela Spielberg, hija adoptiva del director de cine Steven Spielberg y la actriz Kate Capshaw, afirmó ser una «criatura sexual» y ha decidido a incursionar en la industria pornográfica.

Mikaela ha comunicado a sus padres la decisión por videoconferencia, ya que no vive con ellos. En virtud de lo anterior, expresó que su nombre artístico será «Sugar Star».

La joven se describió a sí misma como una “criatura sexual” frustrada con empleos tradicionales. Por lo cual, ha decidido “capitalizar” su cuerpo.

De manera similar, indicó que se siente capaz de satisfacer a otras personas sin sentirse violada. Por lo tanto, este cambio de rumbo no responde una elección tras haber tocado fondo sino un empoderamiento.

«Lo cierto es que me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. También me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada», explicó la joven.

Es oportuno de mencionar, que Mikaela afirmó que sufrió abusos sexuales siendo muy joven por parte de hombres ajenos a su familia o a su círculo de amigos. De tal manera, que las secuelas la llevaron al alcoholismo, la anorexia, el trastorno límite del la personalidad.

Mikaela será única interprete de sus vídeos

Por otra parte, Mikaela detalló que tras algunas pruebas en el servidor especializado Pornhub, no realizará escenas sexuales ante la cámara por respeto a su prometido, Chuck Pankow (47).

Es decir, que será directora, guionista e intérprete única de sus propios vídeos. Esto, debido a que busca forjar su carrera a través de material en solitario centrados en el fetichismo, una nueva aventura profesional que le permitirá independizarse financieramente de sus padres.

“Me he dado cuenta de que no hay ninguna vergüenza en estar fascinado con esta industria y en querer hacer algo sano, seguro y de consenso”, concluyó.