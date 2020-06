Miguel Bosé: «Un plan macabro es creación de la vacuna para COVID-19»

El cantante español, Miguel Bosé, arremetió el lunes contra las vacunas que desarrollan para tratar de frenar la COVID-19; dirigió su mensaje a la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI).

A través de su cuenta de Twitter, el cantante aseguró que GAVI, una iniciativa impulsada por la OMS, Unicef o la Fundación Bill y Melinda Gates, es responsable de vacunas fallidas que han causado muchas víctimas en todo el mundo.

En su mensaje, Bosé también señaló que Gates, al que llama “el eugenésico”, habló en el pasado de la posibilidad de que las vacunas portasen micro chips o nano bots para obtener información de toda la población mundial “con el fin solo de controlarla”.

“Y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades”, afirmó el cantante español.

Además, acusó al presidente del Gobierno, «Pedro Sánchez ‘El Salvador’», de volverse cómplice de ese «plan macabro supremacista».

Finalmente, el cantautor europeo manifestó que con sus señalamiemtos solo pretende informar sobre la situación. «Hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. Yo digo no a la vacuna, no al 5G no a la alianza España/Bill Gates», concluyó.

Madre de Miguel Bosé muere a causa de la COVID-19

Como se recordará, el pasado 23 de marzo, Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé, falleció a a sus 89 años a consecuencia de la COVID-19.

Bosé residía en Brieva y en el 2000 abrió el primer Museo de Ángeles del mundo en el pueblo segoviano de Turégano, que cuenta con más de ochenta obras de artistas contemporáneos procedentes de diversos países, así como diversas esculturas angelicales.

