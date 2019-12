Migrantes hondureñas viven la Navidad ante la zozobra de un asilo en EEUU

Estados Unidos. Las hermanas Jennifer Ramos y Jennifer Baneras son las migrantes hondureñas que pasaron su Navidad en Ontario, California, a la espera de su asilo.

Como manifiesta en un reportaje que hizo CNN, Baneras afirmo que «siempre extraña a su familia» y esta es el primer 24 y 25 de diciembre que estará solo en compañía de la otra joven; ambas de 31 años de edad.

Es la «primera Navidad que voy a celebrar en libertad», agrega Ramos, ya que el año pasado estaba encarcelada en el país de Norteamérica. Esa experiencia la considera «muy dura».

Homofobia y violencia en Honduras

Las migrantes hondureñas revelaron que su salida de Honduras fue para pedir asilo en Estados Unidos. Por eso cuando llegaron a la frontera entre esa nación y México, se entregaron a agentes del Departamento de Migración.

Sin embargo no lo hicieron juntas, ya que Ramos lo hizo en noviembre de 2018 y Baneras en febrero de 2019.

En su relato, Jennifer Ramos dijo que ella huyó de nuestro país porque no se sentía segura por su orientación sexual: «soy bisexual», afirma para luego agregar que fue «atacada por pandilleros varias veces».

No obstante, Jennifer Baneras explicó que ella también fue atacada físicamente y psicológicamente. «Yo soy lesbiana. Me cansé de decirme a mí misma soy fuerte´. Pero es difícil cuando te maltratan, te golpean y no tienes paz».

Gracias al apoyo de la comunidad, las compatriotas pudieron salir del centro de detención en Atlanta (California).

El director de la Coalición de Justicia para Migrantes, Javier Hernández, dijo que se hizo mucho trabajo para lograr la libertad de las hermanas.

Entre esa labor estaba «las visitas a las cortes, mandamos cartas de apoyo y la búsqueda de los recursos» para pagar la fianza. Por lo que especificó que cada una tenía que pagar cinco mil dólares.

No obstante, las catrachas aseguran que si les proporcionan el asilo, les gustaría estudiar. Jennifer Ramos quiere seguir adelante cursando la carrera de Administración de Empresas, mientras que Jennifer Ramos desea «ayudar a niños especiales» tras estudiar fisioterapia.

Sin embargo, el cumplimiento de los sueños de ellas depende de lo que decida un juez de migración en febrero y en mayo de 2020, quién definirá si les concede el asilo.