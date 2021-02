Migdonia Ayestas: Comunicado «desmontado» a la Policía la deja aplazada en confianza con la población

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), señaló que luego de saber que el caso de Keyla Martínez se trató de un homicidio, deja ver que la Policía Nacional está aplazada en confianza.

La reacción de la profesional surge luego de que la Secretaría de Seguridad emitiera un comunicado, explicando la muerte de Keyla y el Ministerio Público (MP) lo desmintiera. Esto, mediante un informe de autopsia, el cual señala que a la joven la asfixiaron y no se suicidó.

Pese a que se llevó a cabo un proceso de depuración del 50 % de los miembros policiales, y de seguir pasando este tipo de hechos, perdura la duda en la población de que no sacaron a las personas correctas o, debían hacerlo en mayor cantidad.

Además, Ayestas puntualizó que el Estado ha invertido grandes recursos para la Policía Nacional. Agregó, que hasta crearon una nueva institución, llamada «DIDAPOL» (La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales), para estar más capacitados y que todo ha ayudado a reducir el crimen en el país

Sin embargo, la directora de Observatorio de la Violencia de la UNAH destacó que, los últimos acontecimientos desmontan todo lo antes mencionado y la población ya no tiene credibilidad.

Campaña de seguridad

Migdonia Ayestas puntualizó que todo lo acontecido señala que la campaña de seguridad creada por las autoridades del país se cae. Esto, al revelar la verdadera causa de muerte de Keyla Martínez, dentro de una celda de estación policial en La Esperanza, Intibucá.

Asimismo, explicó que la escena de crimen no está clara, debido a que la joven no portaba un suéter al momento de su detención. No obstante, le adjuntaron uno, para ayudar a montar una escena de «suicidio creíble«, la que se derrumbo con el informe de la autopsia.

La experta subrayó que al encontrar a Keyla intentando quitarse la vida, en el momento de sacarla de la celda y llevarla al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, debieron llamar al amigo de la joven, Edgar Velásquez, quien es médico.

Al conocer de la medicina, él pudo realizar técnicas de resucitación a la estudiante, en caso que fuera necesario. Empero, no lo hicieron ya que ellos (policías) sabían lo que había sucedido con Keyla.

Otro punto que destacó Ayestas, es que el hecho de que la joven haya ingerido alcohol y que no le realizaran una prueba para comprobarlo, es un problema, ya que los agentes de seguridad no están haciendo lo que corresponde.

Según consideró, la captura no era porque dos personas (Keyla y su acompañante) del sector salud representaran un peligro que los inclinara a encarcelarlos, añadió Migdonia Ayestas.

El Estado debe garantizar los DDHH

Ayestas aseguró que el Estado, a través de sus instituciones, está llamado para garantizar el respeto a los derechos humanos. En el caso de Keyla, el informe de la autopsia muestra hematomas, es decir, que fue torturada, por consecuencia no existieron sus derechos.

Por otro lado, Migdonia Ayestas expuso que, hasta la fecha se contabilizan 26 muertes de mujeres de manera violenta. Esto provoca que por lo general, este tipo de casos siempre se quedan en total impunidad en en Honduras.

Por último, la experta sostuvo que si las autoridades no responden para garantizar la protección del pueblo hondureño, es un Estado totalitario y que seguirá la impunidad en el país.

