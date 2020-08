MIÉRCOLES: ENEE programa cortes desde las 5 de la mañana

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó en sus páginas oficiales que mañana, miércoles 19 de agosto, realizarán cortes de energía para realizar trabajos de mantenimiento.

La publicación indica que las suspensiones serán en tres horarios: de 7:00 a.m. – 10:00 a.m., de 5:00 a.m. – 12:00 p.m., y de 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Asimismo indican que las líneas 318 y 320 (sur), 358 y 359 (sur) y 383, 384 y 385 (centro). Entre los trabajos a realizar mencionan reparación de punto caliente y corte urgente de ramas cercanas a línea de transmisión.

La Empresa Energía Honduras (EEH) no programó cortes de energía para mañana.

Vea los barrios y colonias afectados por los cortes de energía:

Consejos para el ahorro de energía

Apagar las luces al dejar una habitación. Mantener limpias las lámparas supone un ahorro del 20 por ciento. Un foco sucio pierde 50 por ciento de su luminosidad. Sustituir focos incandescentes por bajo consumo ó LED: utilizan un 80 por ciento menos energía y duran mucho más. Utilizar sensores de iluminación para que las luces sólo se prendan cuando sea necesario. Con los aires acondicionados, utilizarlos con una temperatura de 21º. En los dormitorios se pueden rebajar entre 3° y 5º. Al finalizar la carga de la batería de un celular, notebook o tablet, desconectar el cargador, porque sigue consumiendo. Colocar la heladera a 15 centímetros de la pared para una mejor circulación del aire del motor. Evitar abrir y cerrar la puerta reiteradamente. Usar el lavarropas a plena carga y en programas cortos. Evitar la función secado, ya que es la de mayor consumo. Los electrodomésticos en modo stand by consumen un 10 por ciento de energía. Se recomienda apagarlos por completo. Configurar en modo ahorro de electricidad los equipos que no se pueden apagar.

