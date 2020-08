MIÉRCOLES: EEH anuncia cortes de energía en zona norte y centro del país

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Si forma parte de la región norte o centro del país, es mejor que tome nota y se prepare para los cortes de energía programados para mañana, miércoles 12 de agosto, por la Empresa Energía Honduras (EEH).

¡Sí! Nuevamente la empresa de origen colombiano publicó en sus cuentas oficiales la interrupción del servicio para estas dos zonas de Honduras.

Los trabajos a realizar van desde hacer un mantenimiento general de la red de distribución, instalación de equipo y corte de ramas que están sobre las líneas eléctricas.

Consecuentemente, la zona norte, especialmente en los sectores de Villanueva y San Manuel de la sección del circuito VNU-L391, no podrán gozar del fluido en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Asimismo, los usuarios de El Progreso y el Negrito de la sección del circuito GUA-L356, sufrirán cortes de energía en mismo horario.

Sin embargo, la interrupción del servicio en los sectores de San Antonio de Cortés y San Francisco de Yojoa, pertenecientes a la sección del circuito CAR-L389; será de 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Lea también – Auditoría de ASJ: En tres años, EEH incrementó pérdidas en la ENEE en un 2%

Cortes de energía en el Distrito Central

Por su parte, en el Distrito Central, correspondiente a la zona centro, los cortes de energía serán de 9:00 a 9:15 a.m. y de 1:45 a 2:00 p.m. Los lugares afectados son los que forman parte del circuito SUY-L254.

Además, a esta zona se suman los usuarios que reciben el fluido a través de la sección del circuito SUY-L254. Por lo cual, no gozarán del servicio mañana, miércoles, a partir de las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Hasta la fecha, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no ha programado cortes de energía para este miércoles. No obstante, se tiene previsto hacer una interrupción el día jueves 13 de agosto en la zona norte en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.