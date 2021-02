Microbióloga invita por 24 horas a un hospital a quienes piden clases presenciales

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La microbióloga Miriam Aguilera invitó a trabajar 24 horas en un hospital a las personas que piden clases presenciales, sin tener conocimiento de la grave situación de la pandemia del COVID-19.

La profesional manifestó que ha sido testigo de cómo durante las últimas semanas muchos pacientes llegan en estado de gravedad en busca de atención médica. “Las personas que están opinando que se debe regresar a clases, yo los invito a que trabajen 24 horas en un hospital», expresó.

Aguilera opina que no es recomendable abrir las aulas, porque los niños y jóvenes no son responsables de su comportamiento. Reveló que en algunos municipios hay hasta un 60 por ciento de positividad, y en esa situación, no es posible el retorno presencial.

“El problema aquí es que, personas que no son epidemiólogos, salubristas y ni siquiera saben lo que es un virus, están opinando, porque Honduras está patas arriba y no se respetan las ciencias”, lamentó.

Plataforma propone regreso a clases semipresenciales

Este miércoles, la Plataforma Ciudadana «Transformemos Honduras» propuso que se retomen las clases presenciales a nivel nacional. La agrupación asegura que esa opción es la única válida para un 80 por ciento de los niños que no tienen acceso a otras alternativas para recibir las enseñanzas.

Incluso, la Plataforma prevé una «catástrofe generacional» de no volver a las aulas. Dijo que vez cada más jóvenes se integrarían en maras y pandillas. También que habrá más actividades delictivas y pobreza.

También indica que es necesario que se establezcan protocolos de bioseguridad -que sea estándar- para abordar la diversidad de situaciones relacionadas a la pandemia. Para garantizarlo, se crearían consejos escolares de padres y madres de familia.

