Michaell Chirinos: “Todo mundo desearía estar en el mejor equipo del país”

TEGUCIGALPA.- El habilidoso jugador extremo del Olimpia, Michaell Chirinos, habló este martes 7 de enero, tras su regreso al club albo y mencionó lo que espera de su futuro.

Y es que el jugador tiene posibilidades de salir nuevamente del país, pero en esta ocasión asegura no quiere que pase lo del torneo pasado, que inició con el club y en el inicio del Apertura 2029 salió rumbo al Vancouver Whitecaps.

Asimismo, ha mencionado que se declara «muy ilusionado» de regresar al equipo dirigido por Pedro Troglio, ya que asegura que: «todo mundo desearía estar en el mejor equipo del país; en este caso Olimpia; me enorgullece estar acá, pelear un puesto», expresó.

Sobre el juego ante Alianza

Chirinos se siente muy contento por volver a casa, lugar donde es querido por sus compañeros y por la afición olimpista.

«Aprovechar que hicimos una buena pretemporada con los profesores, y de mi parte feliz de volver a jugar, tengo muchas ganas de hacerlo”, dijo previo al encuentro d semifinal que tendrán ante el Alianza de El Salvador por la Copa Premier Centroamericana.

Agregando que: «trabajo para estar en el cuadro titular, me preparé de la mejor manera, entonces el profe decidirá», soltó.

¿Si irá nuevamente?

Michaell no quiere repetir la misma historia del torneo pasado, en el cual jugó un tan solo partido en donde fue figura del juego ante el Honduras Progreso y además anotó un gol en la victoria de 4-0.

«Salió la oportunidad de irme, la tomé y ahora estoy aquí para disputar un campeonato más», dijo.

Sobre su agente: «todavía no tengo contacto con él, es de las personas que cuando hay algo me lo dice de un solo»; ya que asegura que se marcharía si es algo «oficial, pero a venta, yo a préstamo, como lo he dicho, no salgo».

«No quiero hacer lo del torneo pasado, jugar e irme, quiero tener algo concreto que me dé seguridad, así trabajo cómodo», cerró.