Michael Phelps sufre depresión durante cuarentena

ESTADOS UNIDOS.- Hay algunas personas que no están nada acostumbradas a estar encerradas todo el tiempo, como Michael Phelps, exnadador olímpico, quien reveló a través de una fuerte carta que sufre de una gran ansiedad durante la actual pandemia de coronavirus.

El atleta confesó que lucha contra sus demonios, que tiene depresión y que sus problemas mentales son algo de lo que nunca se va a recuperar.

La desgarradora carta de Michael Phelps

De acuerdo a una carta que escribió para ‘ESPN’, Phelps dijo que está sufriendo mucho en esta cuarentena.

Y es que esos problemas mentales que se creían superados, siguen ahí y ahora que todas las albercas y lugares donde él entrenaba para desahogarse están cerrados; son más fuertes que nunca. Hace hincapié en que de verdad espera salir bien de esta situación.

«Aquí está la realidad: nunca me curaré. Esto nunca desaparecerá. Es algo en lo que he tenido que aceptarlo, aprender a lidiar con eso y convertirlo en una prioridad en mi vida. Y sí, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Hay momentos en los que me siento absolutamente inútil, donde me apago por completo pero tengo esta ira burbujeante que está por las nubes. A veces hay una sensación abrumadora de que no puedo soportarlo más. Ya no quiero ser yo», confesó Michael Phelps.

Un problema que arrastra desde hace años

Cabe recordar que hace dos años, en 2018, Michael Phelps sufrió un caso severo de depresión y ansiedad, llegando a tal grado de casi llegar al suicidio, hecho que pudo controlar yendo a entrenar y estando dentro de las albercas, pero ahora que todo está cerrado y no puede viajar a ningún lado, eso ha vuelto.

“Me vuelve loco. Estoy acostumbrado a viajar, competir, conocer gente. Esto es solo locura. Mis emociones están por todos lados. Siempre estoy al límite. Siempre estoy a la defensiva. Soy disparado tan fácilmente”, mencionó Phelps.

¿La sanación?

Finalmente Michael Phelps confesó que los problemas mentales que sufre es algo que nunca va a desaparecer.

Si bien tomó terapia y fue con especialistas para tratarse, sabe que eliminarlos no es posible, al menos no para él, por lo que espera ser capaz de contenerse ante esta depresión que está sufriendo.

“La cuestión es que las personas que viven con problemas de salud mental lo saben, nunca desaparece. Honestamente, y lo digo de la mejor manera posible, eso es simplemente ignorante. Alguien que no entiende con qué lidian las personas con ansiedad o depresión o trastorno de estrés postraumático no tiene idea”, sentenció Michael Phelps en su carta.

