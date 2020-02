¡Michael Jordan cumplió 57! Acá las mejores frases que le dedicaron

REDACCIÓN. Un 17 de febrero de 1963 nacía en Brooklyn, Nueva York, Michael Jeffrey Jordan, el mejor jugador de Basquetbol de la historia.

Ese año, los Boston Celtics ganarían el quinto de sus ocho campeonatos consecutivos liderados por Bill Russell, extraordinario y dominante pívot, considerado el más ganador de la época.

No obstante, casi seis décadas después, no hay debate: ‘Su Majestad’ es el mejor de todos los tiempos. Así lo reafirman sus seis campeonatos en igual número de oportunidades, cinco premios de Jugador Más Valioso y dos medallas olímpicas, entre otro sinnúmero de galardones. También su impacto social y comercial fuera del tabloncillo.

En ese sentido y en honor a Michael Jordan, te dejamos algunas frases de varios famosos en referencia al histórico 23 de los Bulls de Chicago.

Lea también: Team LeBron se queda con el NBA All Stars Game 2020

Frases para Michael Jordan

Larry Bird

«No creo que nadie sea capaz de hacer lo que Michael (Jordan) nos hizo. Es el jugador más increíble del mundo ahora mismo. Creo que esta noche Dios se disfrazó de jugador de baloncesto».

Scottie Pippen

«En mis primeros años con ‘Mike’ (Michael Jordan), nunca salí con él. Nunca tuve su número de teléfono. No hubo ningún vínculo ni relación durante mis casi primeros dos años en los Bulls. Él estaba en otro nivel».

Dennis Rodman

«Si Michael (Jordan) jugase en esta época, anotaría 50 puntos por partido. En realidad no sé cómo la gente se atreve a debatir quién es el más grande de todos los tiempos. Es él».

Tony Kukoc

«Alguien tan bueno, uno pensaría que de vez en cuando se tomaría un día libre o entrenaría sin motivación. Pero con Michael, ese nunca fue el caso. Cada práctica era una guerra. Nunca se tomó un día libre. Practicaba y jugaba así. Hizo que todos a su alrededor quisieran hacer lo mismo».

Magic Johnson

«Tras un entrenamiento del ‘Dream Team’ en 1992, Larry (Bird) y yo estábamos hablando. Entonces, Michael (Jordan) nos interrumpe y dice: ‘hay un nuevo jefe en la ciudad’. Cuando se fue, Larry y yo nos miramos y nos dijimos entre risas: lo es… no está mintiendo».

Jerry West

«Es el mejor jugador defensivo de la liga. También el mejor competidor. Es, por mucho, el mejor jugador ofensivo. Tiene todo el paquete».

Grant Hill

«En mi último juego, literalmente me anotó 20 puntos en el primer periodo repitiendo la misma jugada. Esto era cuando él jugaba en su etapa con los Washington Wizards. No pude defenderlo y, literalmente, salí del juego en el primer cuarto y ni siquiera fui al banco. Regresé al vestuario y terminé. Me operaron un par de días después. Yo quería defender a Jordan por última vez y no debí haberlo hecho. Me obligó a retirarme».

Kobe Bryant

«Cuando era niño y vivía en Italia, todo lo que tenía era video. Así que estudié a todos los jugadores. Luego, cuando volví a Estados Unidos y me di cuenta de que no iba a medir unos 6’9″ (2,06 metros), comencé a estudiar a Michael (Jordan) exclusivamente. Luego se convirtió en mentor para mí. Me aconsejó detalles, estrategias y ejercicios. No creo que la gente realmente entienda el impacto que Jordan tuvo en mí como jugador y líder».

Barack Obama

«Hay una razón por la cual uno llama a alguien el Michael Jordan de algo. Jordan es el Jordan de la grandeza. Es la definición de alguien tan bueno en lo que hace, que todo el mundo lo reconoce. Eso es muy raro de encontrar».

LeBron James

«Cuando conocí a ‘MJ’ yo tenía solo 16 años. Fue como conocer a Dios por primera vez».

Dwyane Wade

«Todo niño que jugaba baloncesto quería emular a Michael Jordan. Por eso es que nunca habrá alguien como él. Es único. Todo lo que hizo fue innovador. Lo hizo tan bien que hoy en día la gente sigue queriendo ser como él».