Mi expareja tiene una nueva relación, ¿cómo lo supero?

DE MUJERES. Las rupturas amorosas son un tema sensible y bastante complicado, pero lo peor es que, a pesar de que hay razones de por medio que hacen que una relación termine, cuando nos enteramos que nuestra expareja tiene una nueva relación no podemos evitar sentir algo.

Primero que nada debemos comprender que el hecho de que hayamos tomado la decisión de no estar más con alguien, es razón suficiente para mantenernos alejadas, si es que queremos superar la relación, pero si te has enterado que tu ex ya tiene nueva pareja, es bastante normal que tengas sentimientos encontrados.

¡Es normal!

Debemos comprender que el que nuestra expareja salga con alguien más es algo que pasará tarde o temprano, al igual que nosotras tendremos nuevas relaciones si es que conocemos a alguien que nos interese y con quien nos sintamos a gusto, pero también es normal que cuando suceda tengas algunas dudas.

Piensa en ti

En lugar de pensar en todas las cosas que puede estar haciendo nuestra expareja con su nueva conquista, podemos enfocarnos en reencontrarnos con nosotras mismas y alimentar nuestros gustos y pasiones, es normal sentir feo, pero no es normal dejar que ese sentimiento nos controle y no nos deje pensar en otra cosa.

Da vuelta a la página

Si bien, una relación es algo que te marca, especialmente si se trata de relaciones de años, también es una oportunidad de vivir nuevos comienzos y de enfocarnos en nuevas metas y propósitos que habíamos pospuesto o que no habíamos pensado antes, es mejor recordar con cariño el pasado y dejarlo donde está.

¡Acéptalo!

También es importante tener presente que las relaciones no se terminan por arte de magia, hay cosas que suceden mientras duran que nos empujan a tomar la decisión de terminarlas.

No se trata de pensar en qué tendrá tu ex con su nueva pareja, ni tampoco de odiarla por existir, simplemente hay que tener la madurez para aceptar que terminaste por alguna razón y que al final, la vida sigue.

