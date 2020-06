México: Mujer evita el Covid-19 con su disfraz de tiburón

REDACCIÓN. Con un simpático disfraz de tiburón encima y arrastrando sus maletas, una persona se dispuso a tomar su vuelo en el Aeropuerto Internacional “Abelardo L. Rodríguez” de Tijuana en la ciudad de México.

Según informaron medios internacionales, el acto se conoció a través de una publicación de Facebook, donde dicho turista al parecer no piensa hacer a un lado sus planes de viajar, y causó asombro al momento de aparecer en el aeropuerto con disfraz de tiburón.

Además de ser confundida con un tiburón, optó por tomar medidas drásticas para continuar su itinerario.

«Este estúpido virus no va arruinar mis planes… see ya”, se lee en la publicación.

Tras ello, esa persona obtuvo muchos comentarios en su red social en la que sus amigos le felicitaban por tomar muy en serio las medidas y así protegerse el Covid-19.

Los medios informaron que nada le detuvo y vestida de tiburón siguió su ruta hasta abordar el avión que lo llevaría hasta su destino final.

Con el paso del los días durante esta pandemia son más maletas las que ruedan por el aeropuerto; el flujo de pasajeros va en aumento.

Lea también: El niño astrólogo que predijo el Covid-19, vaticina catástrofe en 2021

Se trata de una Fashion blogger quien se vistió de tiburón

Luego de investigar quien estaba detras de ese disfraz, se dijo que fue la fashion blogger Lili Marin, quien compartió en su cuenta oficial de Instagram las fotos y videos.

“Si, me dejaron pasar en el aeropuerto, yo no documenté, en el único momento en el que me desabroche el tiburón fue cuando pasé por la banda de seguridad, y ya es todo, me lo amarré a la cintura no me quite el traje, pasé la banda y ya”

Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo