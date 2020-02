México: madre multa a sus hijos con $122 por desordenados

REDACCIÓN. Cansada de que sus hijos no ayudaran en las labores del hogar, Katrina y su esposo, Gareth, impusieron contratos a sus tres hijos

En la ciudad de México, Katrina Neathey, llegaba todos los días cansada a casa. Trabaja en una empresa de limpieza. Las jornadas son pesadas, junto con su esposo Gareth se organizaban para llevar a cabo las tareas del hogar. La historia tuvo lugar en el año 2018, pero es un modelo para convencer a los hijos a ayudar en las labores de casa.

Por lo tanto, son tres hijos: Hayden de 19 años, Joshua de 18 años y Olivia de 13 años. Conviven y se llevan bien, pero… la limpieza del hogar es importante para todos.

Katrina, se esperaba en mantener el orden en casa: Trapeaba, sacudía, lavaba los utensilios de cocina… lo hacía en colaboración con Gareth, las pocas de las veces, sin embargo, pensó que lo menos que podía esperar era que sus hijos mantuvieran ese orden.

En consecuencia, un día al llegar a casa encontró manchada con lodo la alfombra, que le había costado 129 mil pesos. Había molestia, lo notaron sus hijos, aunque pensaron que a su mamá se le pasaría pronto.

Madre pone límites en casa a sus hijos

Por lo tanto, era hora de poner límites en casa. Y si no era por las buenas, sería a través de reglas. La situación la platicó con Gareth y juntos idearon contratos para cada uno de los hijos. Habría puntos que no se debían de trasgredir y si lo hacían, se impondrían multas de 122 pesos por cada punto que no se cumpliera.

Katrina le habló sobre los contratos a sus hijos. Una sonrisa fue la respuesta, hasta que a cada uno les entregó el documento con los puntos a cumplir. Especificó que Joshua y Hayden, quienes cuentan con trabajo, debían pagar; mientras que a Olivia se le dejaría un día sin celular.

Joshua Y Hayden: no comer en la habitación, no jugo o bebidas, gaseosas en la habitación, solo agua, hacer la cama, toda la ropa debe colgarse o guardarse, poner la ropa sucia en la canasta de lavado, mantener la habitación ordenada, poner los trases sucios en el lavavajillas (vacíos), guardar los tenis y ropa de gimnasio, guardar mochilas, maletas y cangureras.

Olivia: no usar maquillaje en la habitación, no comer en la habitación, sin jugo o bebidas gaseosas en la habitación – solo agua, hacer la cama todos los días, toda la ropa debe colgarse o guardarse, poner la ropa sucia en la canasta de lavado, mantener la habitación ordenada, llevar los trastes sucios vacíos al lavavajillas, guardar los zapatos / zapatillas / tenis, guardar la bolsa