México: 32 años después, una madre hondureña se encuentra con su hijo

Ayer, otra madre hondureña pudo reencontrarse con su hijo en México tras pasar 32 años sin verlo.

El emotivo encuentro se dio en México durante la travesía de la Caravana de Madres Centroamericanas, originarias de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

De tal forma que en una plaza de la ciudad de Querétaro (estado del mismo nombre), Reyna Margarita y su hijo Santos Laínez protagonizaron el segundo reencuentro de esa travesía.

En un video se ve a un hombre avanzar hacia un grupo de mujeres, que tomadas de la mano forman un círculo en dicho lugar.

Ante la presencia de algunos camarógrafos y fotógrafos, el hondureño se introduce al círculo humano en donde su madre lo espera. Al verlo, ella extiende sus brazos hacia sus lados para fundirse en un abrazo con su vástago, quien le corresponde.

Inmediatamente, el resto de las acompañantes gritan varias veces y al unísono: «Sí se pudo».

Santos emigró cuando tenía 17 años

Santos Laínez emigró de Honduras hacia México en 1987, cuando tenía 17 años. Los 18 años siguientes estaba en comunicación con su mamá vía teléfono. Pero los últimos años no hubo esa fluidez de conversación entre madre e hijo.

Por lo tanto, la mujer vio la necesidad de unirse a la Caravana de Madres para poder hallarlo. Esta emotiva acción sucedió gracias al trabajo del proyecto Puentes de Esperanza, que impulsa el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM).

No obstante, doña Reyna tiene que regresar al país, ya que los miembros de la Caravana no pueden quedarse en tierra Azteca. Sin embargo, pasará unos días con su hijo y la familia de él. Aunque su regreso no será igual, porque encontró la paz.

Ella es parte del grupo de 11 mujeres que se unieron en Guatemala a la Caravana de Madres Centroamericanas que buscan a migrantes desaparecidos.

El primer encuentro también fue de compatriotas: madre hondureña encuentra a su hijo; siete años sin abrazarlo

Seguirá la Caravana

En esta ocasión el lema que han adoptado es: “Caravana de Madres Centroamericanas, 15 años de Resistencia”. Ellas continuarán su ruta hacia el Norte, hasta donde -posiblemente- llegaron sus parientes.

Bajo ese lema evocan el nacimiento de este movimiento hace 15 años en los que se ha logrado encontrar a 310 migrantes desaparecidos en la ruta migratoria.