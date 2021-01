MÉXICO. Para la familia Chávez, la pandemia de la COVID-19 se ha convertido en una verdadera pesadilla y es que el virus ya les ha arrebatado a 16 familiares.

José Martín Chávez Enríquez, en una entrevista a un medio mexicano, relató cómo el coronavirus ha provocado dolor y luto en su familia. Entre las víctimas están primos, tíos e incluso, solo hace un par de días, su madre perdió la batalla contra la COVID-19.

“No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió el viernes, mi papá todavía lo tengo enfermo en casa y mi hermana, ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir con esto”, expresó Chávez Enríquez.

Un velorio

Según dijo el hombre, a mediados del 2020 un tío murió de COVID-19, por lo que parte de la familia acudió al velorio en un domicilio del vecino municipio de Cuautitlán Izcalli, pero no se imaginaban que esa decisión les costaría la vida a muchos de ellos.

Al parecer, en el funeral se contagiaron. “El virus arrasó, acabó con casi toda la familia”, dijo el hombre.

Sus parientes fueron enfermando y muriendo poco a poco. “Mi mamá de 62 años estuvo en cama, pero se puso grave y la tuve que llevar al Hospital Vicente Villada (en Cuautitlán), no logró sobrevivir y falleció el viernes. La incineré y tengo sus restos en mi casa, porque ni tiempo de ir al panteón”.

El mismo final trágico tuvieron su abuelo y tres tíos quienes no pudieron contra la COVID-19. José Martín, quien es dueño de un Spa que está cerrado por la pandemia, indicó que tuvo que disponer de sus ahorros para el pago de médicos, oxígeno y medicamentos. “He gastado como 80 mil pesos, mis demás familiares llevan gastados como 200 mil pesos”.

Hay que cuidarse

Chávez Enríquez dijo que él también acudió al velorio, pero no se enfermó. “Gracias a Dios, fui fuerte y me encargué de mi mamá, pero no se pudo salvar; a mi papá, lo tengo en cama y mi hermana que ya se recuperó”.

También reconoció que se sentía mal porque ni siquiera pudo darle un buen sepelio a su mamá. Todo es tan rápido, hay que incinerarlos, no se pueden enterrar.

“Accedí a la entrevista, porque quiero que toda la gente se entere y vean que importante es cuidarse y protegerse de esta enfermedad”, finalizó.

México se ha convertido en una de las naciones más afectadas por la pandemia de COVID-19. Durante las últimas 24 horas, el país registró 18.894 casos y 1.584 fallecidos a causa de la enfermedad respiratoria.

