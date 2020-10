Por método «tijeras moleculares», mujeres ganan Premio Nobel de Química 2020

REDACCIÓN. Las mujeres se siguen imponiendo, destacando y siendo reconocidas en diferentes ámbitos, por sus increíbles actividades, estrategias y descubrimientos. El Premio Nobel de Química 2020 se llevó a cabo este miércoles, galardonando a dos mujeres por desarrollar un método de edición del genoma, o llamado también “tijeras moleculares”.

Este método ofrece la promesa de curar enfermedades genéticas, algún día, según lo indicó la Real Academia de Ciencias de Suecia. Asimismo, se indicó son capaces de modificar los genes humanos.

Las mujeres reconocidas con este premio son la científica francesa Emmanuelle Charpentier, de 51 años de edad, y la estadounidense Jennifer A. Doudna, de 56 años.

“Teníamos la sensación de que estábamos en algo grande”, dijo Jennifer Doudna. Quien además, agregó que al comienzo de su investigación se sintió “impulsada por la curiosidad”.

Lea también: Vladimir Putin es nominado al Premio Nobel de La Paz

Las dos genéticas y su equipo descubrieron en junio de 2012, por medio de la revista Science una nueva herramienta con la que se podía simplificar el genoma. El mecanismo se llama Crispr/Cas9 y es conocido como «tijeras moleculares».

Algo sumamente increíble, es que la terapia consiste en introducir un gen normal en las células que tienen un gen con problemas, como si fuera un caballo de Troya, para que haga el trabajo del gen que no funciona, Crispr va más lejos: en lugar de añadir un gen, modifica el gen existente.

Ante ello, se reveló que, su uso es fácil, barato y permite a los científicos «cortar» el ADN exactamente dónde quieren para, por ejemplo, corregir una mutación genética y curar una enfermedad rara.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020