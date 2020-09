ESPAÑA.- Bien dicen que sobre aviso no hay engaño y Lionel Messi les cumplió. Desde este sábado el argentino le comunicó al FC Barcelona que no iría a realizarse las pruebas PCR.

El hecho se cumplió, por lo que la ruptura entre el ’10’ y el club está más que confirmada, por lo que ahora sólo falta detallar cuándo se iría a jugar a otro club.

La salida de Messi

La salida de Lionel Messi del FC Barcelona parece inminente. La goleada de 2-8 que recibieron del Bayern Múnich fue la gota que derramó el vaso.

Lionel Messi busca que el club haga efectiva la cláusula de su contrato que le permite irse como agente libre pero el Barcelona está ‘aferrado’ a que cualquier equipo debe pagar 700 millones de euros, por lo que ahora que ‘Lio’ no acudió a las pruebas PCR, se viene una ‘guerra’ legal.

Messi le cumplió al FC Barcelona y se ausentó

La mañana de este domingo el FC Barcelona tenía programadas las pruebas PCR con las que iniciarían su concentración de cara a la temporada 2020-21 pero como ya se hizo mención, el capitán del equipo no se presentó.

Un niño esperando que llegue Messi a las pruebas PCR… Me parte el alma que se esté yendo así. pic.twitter.com/j47h0Cu8Jh — Mister Puig (@RPuiig) August 30, 2020

Lionel Messi estaba citado a las 10:15 hrs (tiempo de Barcelona) para realizarse junto a sus compañeros las pruebas PCR pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que no iba a llegar, por lo que este fue un primer aviso del problemón que se avecina en el equipo.

Messi espera que esta sea una señal clara de que ya no tiene un lugar en el FC Barcelona y a partir de ahora sólo hay dos caminos: que el cuadro ‘Culé’ le habrá un expediente disciplinario y le imponga castigos por no presentarse a las pruebas PCR o que el equipo entienda que ya no hay marcha atrás y se siente a negociar con el argentino.

Los jugadores que ‘no entran en planes’ sí acudieron

Jugadores como Arturo Vidal, Luis Suárez, entre algunos otros, que Ronald Koeman les anunció que no están considerados para la temporada 2020-21, sí acudieron a realizarse las pruebas PCR con el Barcelona; siendo el otro lado de la moneda en comparación con Lionel Messi.

Ellos también están obligados a seguir con las instrucciones del club hasta que fichen con algún otro equipo y lo han cumplido pese a que ya no formarían parte del Barcelona, caso contrario con Messi, quien sí está considerado pero ya no quiere formar parte del conjunto.

