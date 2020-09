Mesa Multisectorial aprueba circulación de dos dígitos y abrir restaurantes

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La reunión que sostuvo este miércoles la Mesa Multisectorial para la Reapertura Económica y Social dejó un consenso sobre tres aspectos que cambiarían la actualidad en la que está inmersa el país.

Gustavo Solórzano, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), anunció que se aprobó pasar a la circulación de dos dígitos por día. La medida sería efectiva a partir del lunes 21 de septiembre.

En ese sentido, aclaró que el anuncio oficial sería dado oportunamente por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), quien tendrá la última palabra al respecto.

«Sería un avance significativo en este plan de apertura inteligente, gradual y progresivo de los sectores económicos y sociales», opinó el legista.

Nueva medida en restaurantes

Una medida más que se aprobó fue el arranque de una nueva prueba piloto. La misma está destinada para la apertura de restaurantes (mediante atención en mesa) tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

Lo anterior lo confirmó Epaminodas Marinakys, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH). Él también participó directamente en el encuentro y dilucidó cuántos comercios de comida tendrían permiso de entrar en la prueba.

«Es una decisión que ya está tomada. Van a ser aproximadamente 30 restaurantes en cada ciudad», comunicó.

Feriado Morazánico

Por otra parte, Marinakys también confirmó que se convino el cambio de fecha del Feriado Morazánico. Aseguró que, de manera unánime, se optó por que sea en la primera semana de noviembre.

Empero, aclaró que esa determinación no es potestad nada más de la mesa o de SINAGER. Para que sea efectiva, deberá de ser ratificada por la cámara legislativa.

«La fecha del feriado es un decreto y obviamente esa decisión tiene que ir al Congreso Nacional (CN). (El proyecto) fue enviado anoche y podría ser aprobado hoy», explicó el empresario.

Madero: decisiones «prudentes» y «bien pensadas»

Carlos Madero, titular de la Secretaría de Trabajo, también externó sus consideraciones de la reunión. En primera instancia, afirmó que se realizó una exhaustiva revisión del comportamiento epidemiológico para debatir los siguientes pasos.

«Hemos visto cómo se ha comportado la ocupación hospitalaria; ahora es más baja. Aunque, eso no significa que el virus no está, sigue estando en el país», dijo.

Sobre la decisión de modificar cuándo será el feriado, acotó que era algo importante para el país, dado que el rubro turístico urge de una reactivación.

«La decisión es prudente; habrá un plan ordenado con los equipos de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (CONAPREM)», comenzó diciendo.

Y prosiguió: «No podemos ir a un feriado, si la cadena (logística) no estaba lista; y hoy no es lo mismo que hace cuatro meses, cuando no teníamos un mecanismo tan robusto de triajes».

