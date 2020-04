Mentiras en la relación: ¿Cómo hacer que tu pareja hable con honestidad?

DE MUJERES- Si hay algo que nos da miedo es que nuestra pareja nos mienta, sorprenderle en un engaño o ver que todo lo que hemos hecho por él ha sido en vano. Es por ello que hoy hablaremos de cómo hacer que tu pareja te hable con honestidad.

Si eres de las que asegura que es imposible que un hombre hable con la verdad, estás en el lugar equivocado, pero si te podemos decir esto: no todos son iguales y mucho depende de lo que han aprendido a lo largo de los años, pero también, de lo permisiva que eres o no con él.

Imagínate, tu pareja te miente y en lugar de confrontarlo haces cualquier otra cosa, llorar, imaginar lo peor, pensar en dejarlo o terminar la relación, pero si nunca lo hablas y lo confrontas, reforzarás su idea de que no pasa nada. ¿Cómo va a ver el error si no lo siente?

La mejor forma de que tu pareja no te mienta es sabiendo lo que ocurrirá si lo hace, no dar más oportunidades, no hacer como que no pasa nada. Llorar te ayuda a desahogarte, no digo que no, pero no puede ser lo único.

La clave: tu honestidad, reglas y expetctativas

Dicen por ahí que con la vara que midas con esa te medirán y es imposible esperar que nuestra pareja nos hable con honestidad si nosotras no lo hacemos. No importa si consideramos que son detalles pequeños o que no tienen que ver con una infidelidad, un hilo suelto es capaz de destruir todo una prenda, una mentira pequeña es capaz de arruinar tu relación.

En una relación de pareja es muy importante que ambos hablen y se escuchen con toda la atención posible, por lo tanto si quieres honestidad tú también deberás brindarla. Lo otro es hablar de cómo te sentirías si tu pareja te mintiera y lo que harías, así no puede haber ruegos de una oportunidad más o la idea de que si se equivoca será diferente.

Si tu pareja es un hombre que ha crecido aprendiendo que alguien más le tapará sus equivocaciones, sin asumir la responsabilidad de tomar decisiones equivocadas, claro que pensará que puede seguir así a menos que demuestres lo contrario.

No le va a agradar, pero tu firmeza le enseñará a ser honesto o buscar otra víctima, tu dignidad está por encima del amor.

No son amenazas y es importante aclararlo, simplemente hacerle saber qué pasaría si te miente, también no concebir lo que ya ha hecho sin consecuencias, huir de los problemas o ignorarlos simplemente no los solucionará.

Ningún obsequio caro ni el más grande de los ramos de flores vale la pena tus lágrimas, tus dudas o nuevas inseguridades, no necesitas eso en tu vida. Sé clara, hazle saber que contigo es todo o nada, las medias tintas destruyen el amor.

