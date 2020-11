Anécdota de cómo anunciaba Menotti la no convocatoria de Maradona

Argentina.- César Luis Menotti entrenador de la Selección argentina durante el mundial de 1978, tomó una de las decisiones más difíciles de su carrera, dejar a Diego Armando Maradona fuera de la lista de convocados para el mundial Argentina 78.

En ese entonces, Maradona de 17 años, ya había debutado con Argentinos Juniors en la primera división del fútbol argentino y, era uno de los jugadores con mayor talento de toda la Argentina. Sin embargo Menotti, decidió no convocarlo, a la postre la albiceleste ganaría el mundial.

El ex futbolista y campeón del mundo, Leopoldo Jacinto Luque reveló cómo fue el momento en el que Menotti le dijo a Maradona que no iría al mundial.

Menotti decide no contar con Maradona

«El Flaco (Menotti), con la pelota abajo del brazo, acá el encendedor (señala la mano izquierda), acá el cigarrillo (entre los dedos de la mano derecha) y acá el paquete de lo que fumaba (en una palma). Y dijo: va a ser más fácil decir los que quedan afuera que los que van a quedar en la lista». comenzó contando Menotti a un canal argentino.

«(Humberto) Bravo, (Víctor) Bottaniz y Maradona», sentenció Menotti aquel 19 de mayo de 1978. «En ese momento se hizo un silencio, porque hacía un tiempo que veníamos practicando. Y todos sentimos lo mismo, que era una desilusión tremenda para un pibe, un pibe como Maradona».

«Maradona iba caminando adelante mío, lo alcancé, le pasé el brazo por el hombro y le dije: ‘Mirá nene, yo sé las cosas que se te deben de estar pasando por la cabeza’. Se me ocurrió decirle una frase, que fue sin pensar»: Tenés 17 años, vas a jugar tres o cuatro mundiales y vas a ser campeón del mundo».

«‘Si me pasaba a mí -tenía 28- no tengo más tiempo. Vos tenés un montón de tiempo. No aflojés, porque todo el mundo sabe lo que sos». concluyó el ex delantero Luque.

Leopoldo Jacinto Luque logró marcar cuatro goles en la copa mundial Argentina 78, así mismo «Pulpo», como era conocido, marcó 22 goles en 45 partidos con la selección Argentina.

