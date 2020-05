Menor de 9 años asesinado en SPS: Niño testigo «le dijo que lo iba a matar», asegura familia

CORTÉS, HONDURAS. Aunque parezca increíble, en el crimen contra Andy Bonilla, un menor de tan solo nueve años que cursaba el cuarto grado, estarían involucrados otros niños, sí, literalmente otros niños cerca o de su misma edad, según las palabras dichas por uno de los dolientes que llegó hasta la escena del crimen, en la colonia El Paraíso II, del sector Rivera Hernández.

«Son niños que andan aquí en la colonia, que andan descarrilados un poco, y a él ya días lo habían amenazado de que lo iban a matar. El niño pequeño que se llevaron en la patrulla, ese lo amenazó«, dijo el familiar de Andy.

Nótese la frase de arriba que está resaltada en negro. Y es que sí, así como lo leyó, un niño de entre nueve y 11 años confesó ser testigo de la muerte con saña de Andy, y fue él mismo quien reveló a la Policía y a los familiares del menor en dónde estaba semi-enterrado su cadáver. Ahora está custodiado por las autoridades como uno de los principales sospechosos.

Según el doliente, en comparecencia ante el canal HCH, ese niño anteriormente amenazó de muerte a Andy, no obstante, al momento de denunciar ante la Policía, aseguró que no fue él quien lo asesinó, sino «otro niño» más grande.

«Un día él le dijo que lo iba a matar, pero nos dijo a nosotros que no fue él quien lo mató, sino otro ya ‘más mayor’, más grande. Creo que se trata de una muerte por odio«, señaló el pariente.

Andy, un niño de bien, según familia

Por otro lado, se conoció que el niño Andy vivía tan solo con su mamá y salió de su casa el día viernes, y desde ese día, no se supo nada más de él. No obstante, el familiar indicó que, pese a ello, no andaba en malos pasos.

«El niño que nos dijo a nosotros que vio cuando lo estaban matando, ese niño sí anda en cosas malas. Nos dijo que con la misma camisa de él lo ahorcaron, pero que no quiso hablar porque también lo amenazaron«, cerró.

