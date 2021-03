«Lluvia de memes» deja la liberación del buque «Ever Given» en el Canal de Suez

AFP. La Autoridad del Canal de Suez (SCA) anunció este lunes la «reanudación del tráfico» en esta estratégica vía marítima obstruida desde hace casi una semana por el gigantesco portacontenedores «Ever Given», que ya fue desencallado.

«El almirante Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez, proclamó la reanudación del tráfico de navegación en el canal», anunció la SCA en un comunicado esta tarde.

El lunes al amanecer, el barco de 400 metros de largo y más de 220.000 toneladas, había comenzado a moverse, después de la liberación de su popa, inmovilizada hasta entonces en la orilla occidental del canal.

Las maniobras continuaron con la ayuda de varios remolcadores, hasta que el buque se encontró de nuevo brevemente atascado en el canal, según lugares de visualización del tráfico marítimo y testigos en el lugar.

Poco después de las 15H15 (13H15 GMT), el buque se encontró finalmente en la dirección del tráfico en medio del canal, con su popa y proa liberadas.

La puesta a flote del enorme buque fue saludada por los toques de bocinas de los barcos en su alrededor, mientras que el buque comenzaba lentamente a navegar hacia el norte del canal, constataron periodistas de la AFP.

El presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, desde temprano el lunes celebró el buen resultado de la operación para desencallar el portacontenedores.

Según la revista especializada Lloyd’s List, 425 buques estaban atrapados el lunes a ambos lados y en el centro del canal que une el mar Rojo y el Mediterráneo.

Por el canal de Suez circula en torno al 10 % del comercio marítimo internacional.

Bloqueo del Canal de Suez

Los barcos de todo el mundo, que transportan combustible y carga vital, no habían podido ingresar al canal durante días, lo que generó alarma sobre el impacto en las cadenas de suministro globales.

Pero pese al duro impacto económico que va a tener el incidente del Ever Given, este no es el peor bloqueo que ha sufrido la vía.

Ya en junio de 1967, 15 barcos que pasaban por el canal quedaron atrapados en el fuego cruzado que se desató entre Israel y el bloque formado por Egipto, Siria y Jordania durante la Guerra de los Seis Días.

Reacciones en las redes

Desde el pasado martes, el barco Ever Given quedó encallado en el Canal de Suez, provocando un atasco de más de 200 navíos en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que ha provocado altísimas pérdidas.

Lejos de causar preocupación en las redes, los usuarios respondieron como usualmente ocurre, con una batalla de memes. A continuación le presentamos algunos:

Ayer lo recibí y no me lo creía, pero la solución vasca, al parecer, ha desbloqueado el Canal de Suez. 😉😂 pic.twitter.com/unBZdO6QEK — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) March 29, 2021

Ever Given 🚢 crisis

bye bye memes, 😰pic.twitter.com/zyrP0yrG3N — You Must Do✍️© (@youmustdo1) March 29, 2021

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.