Melissa Pastrana y su crecimiento en los últimos años

SAN PEDRO SULA.- Melissa Pastrana, árbitro hondureño internacional habló sobre su trayectoria en la Liga Nacional.

Pastrana reveló en sus declaraciones las situaciones que pasó para convertirse en un árbitro categoría A nacional:

“Trabajar duro para ascender en las diferentes categorías, debuté en Catacamas después de volver de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro; Pedro Rebollar me dio un seguimiento porque ya tenía finales en Copa Presidente, Liga de Ascenso, en Reservas, solo faltaba dar el paso a primera».

«Irónicamente tenía oportunidades en el ámbito internacional, sin embargo, no me habían dado la posibilidad en Liga Nacional, era algo que me hacía falta”.

Agradecida con Pedro Rebollar

De igual manera, destacó que el mexicano fue muy profesional en darle la oportunidad de subir a Primera División.

“Rebollar fue quien tomó esa decisión, fue complicado para él porque el tema del machismo estaba muy marcado, ya estaba en primera Shirley Perelló de asistente y no decían nada, pero un central mujer era algo nuevo”.

Agregó que sus participaciones internacionales le sirvieron mucho en el aspecto mental cuando le tocó dar el salto a la primera.

“FIFA enfatiza mucho en los aspectos mentales, tiene un psicólogo al que uno puede recurrir a diario y como tenía mucha experiencia internacional eso me ayudó mucho para asimilar la presión en el ámbito local, cuando arranca el partido lo que uno quiere es sancionar la primera falta, luego uno va tomando confianza”.

¿Presión de los medios?

También habló de la presión que a veces meten los medios de comunicación y dijo que prefiere estar desconectada de ese tipo de situaciones.

“La presión la hacen más los medios, que se supone que conocen de las reglas de juego y se atreven a opinar del arbitraje con muy poco conocimiento y eso crea una conducta de reproche hacía los jueces incitado por lo que el aficionado lee, ve y escucha en los distinto medios”.

“Yo me desconecto de los medios de comunicación, de redes sociales, me gusta pasar inadvertida y que los protagonistas seas los jugadores porque independientemente del resultado el enemigo de los clubes somos los árbitros”.

