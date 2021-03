«Mel» y Xiomara votan en Olancho; dicen que LIBRE puede «encabezar una alianza»

CATACAMAS, OLANCHO. El expresidente de Honduras, Manuel «Mel» Zelaya Rosales, (2006-2009) ejerció el sufragio de las elecciones primarias en su natal Catacamas, departamento de Olancho.

Mediante declaraciones, el exmandatario no descartó que el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) busque hacer alianzas para los comicios generales con sectores políticos, económicos y sociales del país. «Libre puede encabezar una alianza y tiene todas las posibilidades de hacerlo «, aseguró.

De igual forma, afirmó que están dispuestos a ceder, así como lo han hecho en ocasiones anteriores con el objetivo que su partido gane la presidencia 2022-2026. «Esta vez estamos lo suficientemente fuertes para llegar hasta la victoria en las elecciones de noviembre», enfatizó.

Señalamientos de «Cachiro»

Zelaya reaccionó sobre los recientes señalamientos del exlíder de «Los Cachiros», Devis Leonel Rivera Maradiaga, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde dijo que lo sobornó con medio millón de dólares durante su administración.

En ese sentido, dijo que dichos señalamientos no afectarán en nada al Partido Libre. «Yo lo he tomado muy en serio. He dicho que me permitan ir y defenderme con la gente que está mintiendo», apuntó.

También reconoció nuevamente que tuvo presiones de «Los Cachiros» para imponer a un primo de ellos como Ministro de Seguridad, sin embargo, reiteró que se negó a hacerlo. «Las presiones existieron, pero no para que me dieran el dinero, yo me negué totalmente a las presiones de los grupos de poder el país», agregó.

Lo mismo dijo que hizo con un listado que la embajada americana le envió para que nombrara ministros durante su administración. «Ninguno de los 13 ministros que yo puse tiene una demanda por actos de narcotráfico ni de otros sentidos, son personas que calificaron en ese momento y no cedí ante presiones”, concluyó.

«Es momento que Honduras lo gobierne una mujer”

Por su parte, la candidata presidencial por seis corrientes del Partido Libre, Xiomara Castro, afirmó que Honduras debe ser gobernada por una mujer como ella.

«Es momento que una mujer revolucionaria con convicción, con compromiso con el pueblo hondureño asuma la presidencia de esta nación. Llegó la hora que el corazón de una mujer gobierne este país”, expresó.

De igual forma, manifestó que como mujer siente el sufrimiento de las madres con sus hijos, por tanto, se comprometió a consolidar una fuerza que la lleve a la silla presidencial el próximo año.

«Hoy Xiomara Castro tiene el compromiso de irse y de luchar hasta el final para sacar a esta dictadura. Ese compromiso no lo voy a dejar ni lo voy a hacer a un lado hasta que pueda constatar que Honduras es Libre”, finalizó.

