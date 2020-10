“Mel” en Honduras: “No tengo miedo de morir por vacuna rusa”, asegura

HONDURAS. Luego de participar en Venezuela como uno de los 2 mil voluntarios que recibieron la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19, el ex presidente hondureño, Manuel «Mel» Zelaya Rosales, regresó este viernes al país y se pronunció a favor del supuesto antídoto al cual catalogó como una prueba exitosa.

De acuerdo con el exmandatario, los efectos secundarios que provocó la vacuna rusa en su cuerpo son mínimos. Y que a cuatro días de habérsela aplicado, se siente en perfectas condiciones.

“Realmente tuve un leve sueño, una sensación que dura dos o tres horas, como de somnolencia, pesadez, pero rápidamente se quitó”, relató el ex presidente Zelaya, tras arribar al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

En ese sentido, el actual coordinador de LIBRE, aplaudió la solidaridad de Rusia al ceder las pruebas para Venezuela y otros países de Latinoamérica.

“Yo tomé la decisión, nadie me lo pidió. Yo decidí ir y escribirle al Nicolás Maduro que es el presidente de Venezuela y decirle que soy voluntario para ponerme la primera dosis que se aplique en Latinoamérica de la vacuna rusa, para darle un voto de confianza a los científicos rusos, a la política internacional de Rusia a favor de Latinoamérica. Hacerlo en Venezuela es un respaldo para ese país de mi parte, igual que el hecho de arriesgarse con una vacuna, es un servicio a la comunidad, porque después esa vacuna nos va a servir a todos los hondureños”, expresó el exgobernante a Tiempo Digital.

Nota relacionada: Maduro da bienvenida a Mel Zelaya; participará en prueba de vacuna rusa

Mel Zelaya: “El miedo no lo conozco”

El también fundador de Libre, agregó que asumió ese riesgo acompañado del periodista, Gerardo Torres, quien también se aplicó la vacuna.

“Gerardo también se la aplicó, solo que lo hizo después de mí y me preguntó cómo me sentía le dije que ‘bien’; entonces él también decidió hacerlo”, relató Zelaya.

Respecto a la muerte de un voluntario con la vacuna de Oxford, el presidente depuesto aseguró que ese es uno de los riesgos que se asume cuando se participa en un proceso como ese.

“Como uno es voluntario, uno asume la posición sin ningún temor. El único riesgo que uno toma es el de morir y ¿Quién puede levantar la mano asegurando que no se va a morir? Solo es que adelantamos el riesgo. Así que no tengo ningún temor, el miedo no lo conozco”, aseveró.

Lea también: «Mel» Zelaya revela qué sintió tras aplicarse la vacuna rusa «Sputnik V»

Proceso de aplicar vacuna duró una semana

Por otra parte, Mel Zelaya comentó que el proceso para aplicar la vacuna rusa Sputnik 5 contra la COVID-19 duró una semana.

“Primero tuve que viajar y para llegar a Venezuela son dos días, regresar otros dos días, más los exámenes, pruebas, todo puede durar como siete días”, detalló.

Asimismo, dijo que la encargada de suministrarle la vacuna fue la directora del Ministerio de Sanidad de Venezuela, en presencia del ministro de Salud de ese país suramericano.

“Los encargados de suministrar el supuesto antídoto son científicos venezolanos. Todo el equipo técnico y médico, fueron quienes me evaluaron y me aplicaron la vacuna. Ellos me dijeron que en 20 días hay un refuerzo y después de eso, ya viene la capacidad de tu cuerpo de crear inmunidad”, señaló.

Para finalizar, el expresidente apuntó que en tres semanas deberá volver a Venezuela para ver los avances. Pero si en estos días presenta una reacción deberá regresar antes de ese tiempo. “Hasta el momento, me siento bien y no he presentado reacción alguna”, concluyó Zelaya.

Como se recordará, el pasado 5 de octubre “Mel” Zelaya, se ofreció públicamente como voluntario para aplicarse la vacuna rusa contra la COVID-19. Y el 19 de octubre inició la fase de ensayos clínicos de la vacuna rusa Sputnik 5 contra la COVID-19. Lo anterior, se llevó a cabo en Venezuela, país que recibió un primer lote con 2 mil dosis.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn