Los mejores memes de Kim Kardashian como primera dama

El rapero Kanye West anunció que se postulará para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020. Desde que el cantante anunció su candidatura, las redes sociales no pudieron mantener la calma pensando que su esposa, Kim Kardashian West, se convertirá en la primera dama.

El anuncio de Kanye, a pesar que muchos fanáticos y celebridades han extendido su apoyo al rapero, incluido Elon Musk, también ha dejado muchos memes, siendo Kim Kardashian víctima de varios de ellos.

En los cuales incluyen a Kim, el título de primera dama y agregando que su reality show, Keeping Up With The Kardashians, se mudará a la Casa Blanca, además de bromear con que esta es la sorpresa que traía el mes de julio.

Recordemos también que ya Kim Kardashian ha revelado a sus fans cómo se vería como primera dama, puesto que en 2017 protagonizó una sesión de fotos para la revista Interview, junto a su hija North West, inspirada en la imagen de Jacqueline Kennedy, una de las primeras damas más elegantes y admiradas de Estados Unidos.

Te dejamos los mejores memes y chistes que aparecieron en las redes sociales sobre Kim como la primera dama.

Kanye West con intención de ir por la presidencia de EEUU

Este fin de semana, Kanye West ha revolucionado la esfera virtual al anunciar su intención de presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos y Kim Kardashian, así como otros, famosos reaccionaron.

West ha citado a Dios y la importancia de unificar la visión de la sociedad además de «cumplir la promesa de América» como los motivos que lo empujaron a tomar la decisión.