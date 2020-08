Doctor Marco Eliud Girón sometido a evaluación médica tras su arresto

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) detuvo al reconocido doctor Marco Eliud Girón ayer, lunes, en horas de la noche en la capital de Honduras.

En ese sentido, el galeno hizo público el momento de su arresto a través de sus redes sociales. «Quiero informar que en este momento, la Policía me tiene detenido, ahorita van a proceder a subir mi vehículo (a una grúa)», indicó.

Al mismo tiempo, el doctor manifestó que los agentes de Tránsito le indicaron que el motivo de la captura era por amenazar a otra persona. Sin embargo, él negó la acusación diciendo «que no es cierto, no he amenazado a nadie».

De igual forma, Girón argumentó que él iba con un tanque de oxígeno para atender a un paciente que está grave. «Pueden ver el oxígeno y ellos no entienden», dijo, refiriéndose a los elementos policiales.

Cabe indicar, que el vídeo que publicó el doctor mostró el tanque de óxigeno que supuestamente llevaba al paciente. No obstante, parece que los policías hicieron caso omiso a sus explicaciones.

Luego, autoridades de Tránsito decomisaron su vehículo y lo remolcaron con todo y galeno; aseguró que no se bajaría de su vehículo y así fue llevado al Core 7.

Por su parte, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que detalla que su detención se llevó a cabo luego que una pareja denunciara que el doctor Marco Eliud Girón los amenazó con arma de fuego.

“Una pareja de ciudadanos solicitó auxilio a un grupo de agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) que realizaban acciones de control en la vía pública, tras asegurar haber sido amenazados con arma de fuego por el conductor de un vehículo en la calle que conduce a la salida al sur de la capital”, dicta el comunicado.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras, con relación a la detención de un ciudadano sospechoso del delito de amenazas, a la opinión en general comunica

Esta mañana, la misma Policía lo trasladó desde la celda hasta al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Se desconoce los motivos. Solo se informó su traslado. Pero trascendió fotografía de una radiografía del galeno.

Ayer a altas horas de la noche, defensores de Derechos Humanos llegaron al recinto donde estaba detenido para verificar su condición.

