Médicos temen por brotes de COVID tras elecciones y brindan recomendaciones

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. A pocos días para que se lleven a cabo las elecciones en territorio hondureño, la preocupación en el personal de salud sigue siendo la misma, debido a que temen un aumento en las cifras de contagio.

Los galenos reconocen que evitar este tipo de actividades es casi imposible, y aunque no descartan que los casos después de ello serán aún mayores, manifiestan que se pueden tomar acciones para controlar.

Por ello, Diario TIEMPO Digital charló con dos reconocidos médicos, quienes analizaron el panorama, dijeron qué esperan, y sobre todo cuál creen que sea una buena solución para mitigar que las personas lleguen a contagiarse.

En primer lugar, el doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en la zona norte, sostuvo que definitivamente como médico estaba muy preocupado por las elecciones.

«Tenemos un altísimo contagio en este momento, con una tasa de positividad muy elevada, núcleos familiares completamente infectados y la rebeldía de la población a usar las medidas de bioseguridad», sostuvo. Además, dijo que hay gran tránsito de personas.

Siguió explicando que, todo lo anterior, acompañado de otras actividades que están realizando los hondureños, son un foco para el contagio. Por ello, el galeno indicó que esperan la posibilidad de que los contagios incrementen, e igual mencionó que el panorama no es halagador.

El médico manifestó que debían pedirle al Consejo Nacional Electoral (CNE), que realmente extremara las medidas de bioseguridad durante las elecciones, pues al personal de salud le preocupan dos temas puntuales.

Uno tiene que ver con los políticos y otro con la seguridad. «El de los políticos es el transporte de las personas», agregó. Según expuso Umaña, los candidatos llevan a los ciudadanos en camiones o pick up. Explicó que eso contribuye al contagio, pues existirá la aglomeración.

Deben hacer simulacros

«Lo segundo es que, cuando la persona llegue al aula, tiene que quitarse su mascarilla para ser plenamente identificado. Este momento es trascendental para la seguridad», porque se tocan materiales, mencionó.

El doctor afirmó que desde la formación de las personas, debe haber un encargado dándoles alcohol gel. Mientras tanto, que solo una pueda ingresar al aula, aunque el proceso pueda ser lento, mitigará el impacto, reiteró.

«Por eso, deben hacerse simulacros supervisados por epidemiólogos que saben. Esa es la verdad, nos preocupa mucho que suban los contagios», determinó. Asimismo, aseguró que se avecina una situación caótica, si no se toman las medidas necesarias.

«Cancelarse (las elecciones) no se van a cancelar, por eso estamos pidiendo urgentemente que se hagan verdaderos simulacros. El que pudo ver no es el correcto, no se han asesorado bien», explicó.

El galeno indicó que lo mejor sería que las personas llegaran sumamente protegidas, si pueden usar además de la mascarilla una careta, y desinfectarse ellos mismos al retornar a su vivienda.

Otro médico opina

El doctor Fernando Valerio, también externó que creía que las elecciones serán el causante de un brote de contagios importante. Por ello, externó que era tan importante que se comenzara con la vacunación en la población de riesgo, pues muchas personas llegarán a los centros de votación aún con la pandemia.

El galeno también agregó que lo necesario era que se evitaran las aglomeraciones, que se marcaran las distancias, y sobre todo que se extendieran los horarios de votación. Además, remarcó el uso obligatorio de la mascarilla, alcohol gel, etc.

«Los centros deberían está en lugares donde hayan corrientes de aire, o lo más abierto posible», acotó el profesional.

El doctor consideró que muy difícilmente el clima político iba a permitir que se cancelaran las elecciones, pero dijo que debían prepararse para mitigar los contagios de COVID-19 que se avecinan.

«Esto no se va a resolver hasta que se vacunen la mayoría de personas. Y brotes ocurrirán ante lo fenómenos que aglomeren personas», concluyó el galeno.

