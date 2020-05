TEGUCIGALPA, HONDURAS. La enfermedad de Kawasaki es relativamente antigua que generalmente se da en niños menores de cinco años con tendencia caucásica pero la prevalencia es en niños de origen oriental. No obstante, hay personas en Europa, América Latina y Estados Unidos que presentan dicho síndrome.

Así lo dio a conocer ayer el doctor, Luis Romero, quien es infectólogo-pediatra del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

De acuerdo con el galeno, la enfermedad de Kawasaki es una patología auto-inflamatoria. Es decir, que el propio cuerpo tiene una reacción inflamatoria propia. Y se desconoce estrictamente cuál es su causa.

Sin embargo, Romero dijo que esa patología se asocia a ciertos virus y también hay factores genéticos y hereditarios que la pueden predisponer.

En ese sentido, el especialista mencionó que las características de la enfermedad de Kawasaki son:

Enrojecimiento de los ojos

Lengua roja

Escamación de la piel sobre todo en las manos,

Escamación de la boca y una adenopatía única en cuello.

Aunque dijo que esas mismas características también se han asociado tentativamente a lo que es el COVID-19.

“Hemos visto a nivel de Inglaterra, Francia e Italia de reportes de casos de niños que se pueden comportar como la enfermedad de Kawasaki pero que no cumplen esas características de dicha enfermedad. No cumplen porque no todos tienen esas características clínicas que mencioné. Sin embargo, si se manifiesta como una enfermedad inflamatoria. Es decir, que comparte ciertas características la enfermedad de Kawasaki y el síndrome inflamatorio asociado al COVID-19”, explicó el profesional de la Salud.

“Los niños hacen esa fase inflamatoria sin afectación pulmonar”

De ese modo, el entendido en el tema, manifestó que se ve la asociación entre pacientes positivos de COVID-19 y niños negativos. Por lo que probablemente se asocie ese aumento de casos de aquellos niños que han tenido una infección por COVID-19 o que están en periodo de convalecencia y desarrollan ese proceso inflamatorio.

“No se tienen manifestaciones clínicas en niños como las que se tienen en los adultos. En niños se observan manifestaciones extra pulmonares, de repente fiebre, rasch en la piel, evacuaciones diarreicas pero no estrictamente se tienen esas manifestaciones pulmonares sobre todo en los menores de 10 años. Arriba de los diez años si se pueden ver cuadro clínicos similares a los de un adulto”, expuso el especialista.

Asimismo, indicó que ese síndrome inflamatorio es lo que hablan los internistas de la fase inflamatoria que hacen las personas cuando están en una fase crítica de su enfermedad.

“Los niños hacen esa fase inflamatoria sin afectación pulmonar, es más una afectación sistémica. Pero en adultos lo vemos entre el décimo y 14 día cuando ya el paciente está en estado crítico”, detalló.

Pacientes con Kawasaki deben detectarse rápidamente

Por lo anterior, el entrevistado señaló que esos pacientes deben detectarse rápidamente, aunque dijo que la pregunta es ¿quién de los niños va a desarrollar ese tipo de respuesta inflamatoria?

“No se sabe y es completamente inespecífico es poca la frecuencia. Lo que se mira en los niños es que muchos de ellos son portadores asintomáticos de COVID-19. Y eventualmente lo que estamos encontrando son co-infecciones. Es decir un COVID-19 asociado a una enfermedad agregada. Por ejemplo, niños con cuadros de apendicitis a los que les han hecho la PCR y salen COVID positivo pero por el cuadro que llegaron al hospital es por una apendicitis. Eso nos quiere decir que potencialmente la población infantil hay mucho niño que puede estar infectado pero lamentablemente no se hacen PCR o isófagos de forma masiva por lo que no se está detectando”, destacó para finalizar el experto.