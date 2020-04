Mazda «100 Years»: la marca celebra su centenario sacando ediciones especiales

REDACCIÓN. Mazda tuvo un inicio de año ajetreado al celebrar los 100 años del nacimiento de la marca y 60 años de haber presentado su primer auto.

¿Lo sabía? Mazda no inició fabricando carros. La Mazda que hoy conocemos nació en la ciudad japonesa de Hiroshima el 30 de enero de 1920, pero por entonces lo hizo como Toyo Cork Kogyo Co., un fabricante de corcho, herramientas y maquinaria pesada. De hecho, no fabricaría su primer automóvil hasta cuatro décadas después.

Para celebrar esto han decidido crear una edición especial que llegará a muchos de sus mercados. Esta edición especial será para todos los autos que tienen actualmente. Se distinguirán por un esquema de color específico y varios detalles conmemorativos en la carrocería.

La marca dio sus primeros pasos en la industria fabricando prototipos de motores, como un bloque de dos tiempos y 250 cm3, construido en 1929, y en 1930 también se lanzó al mundo de las dos ruedas, con seis prototipos de motocicleta, de las que acabaron vendiendo unas 30 unidades a clientes. En 1931, continuaron con un pequeño camión de tres ruedas, y a lo largo de los años lanzaron varias camionetas y algún que otro prototipo de automóvil.

R360 Coupé

No obstante, fue en 1960 cuando Mazda presentó el R360 Coupé, considerado su primer turismo. Un pequeño vehículo urbano, de dos puertas y cuatro plazas, menos de 3 metros de largo y con un motor V2 refrigerado por aire, de apenas 356 cm3 y con 16 CV de potencia, junto a un cambio automático. Por entonces era capaz de alcanzar una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora.

El R360 Coupé destacó por su movilidad, precio y características de manejo, sin embargo, otro gran detalle de inicio fue su esquema de color, pues justamente se vestía con una carrocería blanca y un techo de color guinda. Un pequeño detalle que llamaba la atención y que de cierta forma recordaba los colores de la bandera nipona.

Los modelos de 100 aniversario de Mazda hacen homenaje al mismo R360 Coupé y a la historia de la marca, por ello todos llevarán pintura en color blanco (Snow Flake White Pearl Mica), una placa conmemorativa en la fascia, centros de rines con el logotipo especial de los cien años, alfombra de piso en color guinda, tapetes con el logo especial, reposacabezas y llave grabados con el logo de edición especial.

Mazda ha dicho que comenzará las ventas de estas ediciones especiales primero en Japón y poco después las llevará a Norteamérica.