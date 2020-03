Maynor Figueroa amargó debut al “Chicharito” Hernández en la MLS

REDACCIÓN. El defensor hondureño del Houston Dynamo, Maynor Figueroa, amargó el debut del mexicano en la MLS, Javier “Chicharito” Hernández, con Los Ángeles Galaxy.

Al capitán de la Selección Nacional de Honduras poco le importó el alboroto mediático que los mexicanos le dieron a la llegada de Hernández a la Major League Soccer.

Y es que el zaguero está acostumbrado a marcar a grandes figuras de la Premier League de Inglaterra. Por lo que, marcar al mexicano no le quedó grande, al contrario.

Figueroa se le pegó al ex del Real Madrid y no lo dejó figurar. Los angelinos se fueron arriba en el marcador con gol del argentino, Cristian Pavón, ex de Boca Juniors.

La fórmula entre el argento y el mexicano no terminó de fraguar, al menos, en su primera presentación juntos en un partido oficial.

Las instrucciones para Maynor fueron directas y concisas: perseguir al azteca y no dejarlo jugar cómodo. De ese modo, el 14 se vio obligado a retroceder muchos metros para tener contacto con la número cinco.

Lea también: Romell Quioto protagonista en la victoria del Montreal Impact

Maynor Figueroa disgustó a Chicharito

En la primera intervención del capitán del Galaxy, Figueroa aprovechó para marcarle la cancha al delantero. Tras que esté último recibiera la esférica, el 15 hondureño trabó fuerte abajo, haciendo caer al atacante. El referee marcó falta.

En la segunda parte Maynor, incansable, aplicó la misma fórmula y desgastó al jugador ofensivo salido de la Chivas de Guadalajara. Por ratos, se veía frustrado gracias a la férrea marca del defensor catracho.

El empate del juego llegó a los 54 minutos: Mauro Manotas puso el 1-1. Pero el duelo entre los jugadores de la Concacaf se robaba todos lo focos en el encuentro debido al alcance mediático que los mexicanos establecieron al entorno de Javier Hernández.

Cabe mencionar que Boniek García participó hasta el 75´ luego de que fuera sustituido por Nico Hansen. Por su parte, Alberth Elis no estuvo en la nómina que el entrenador Tab Ramos eligió para el debut del Dynamo en la MLS.