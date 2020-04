Mauricio Oliva exige rebaja en la factura energética: ¿Cumplirá la CREE?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente del Congreso Nacional (CN), Mauricio Oliva, fue claro y al grano con la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y les exigió que en la próxima factura de energía eléctrica se refleje la baja internacional del petróleo.

Según el titular del Poder Legislativo, la respuesta de la CREE es positiva y le aseguraron que la rebaja se aplicará en la factura energética.

Asimismo, Oliva contó que pidió no más promedios al consumo de energía de la población y como no han hecho las medidas correctas, no debería cobrarse este mes.

En la reunión, según el funcionario, también hablaron de medidas para evitar que la población pague la totalidad de la factura eléctrica; en vez de ello, se les facilite hacer abonos sustanciales o pagar la mitad, para que no sea un cobro muy elevado.

A través de su cuenta de Twitter, Oliva publicó: «Estoy convencido que el camino para que el pueblo hondureño se beneficie con los mejores precios y mayor calidad en los servicios de energía comienza con la liberación del mercado de energía, así como lo establece la ley del 2014 y el acuerdo afirmado del 2018».

Continuó diciendo que la situación de la energía eléctrica se origina por la «difícil» situación financiera del sector eléctrico. Ante ello, apuntó que es necesario buscar apoyo e instrumentos de financiamiento para darles una solución.

Mauricio Oliva presentó proyecto de reforma a la Ley de Energía

Oliva presentó ante el pleno de diputados un proyecto de reforma a la Ley de Energía. Así lo anunció el jueves pasado en Twitter, donde calificó de inconcebible que pudiendo comprar energía más barata durante esta crisis, no se haga.

“Tiempos excepcionales, decisiones excepcionales. Me parece inconcebible que pudiendo comprar energía más barata durante esta crisis, no lo hagamos. Por eso presenté el proyecto de reforma a la Ley de Energía. Esta rebaja debe reflejarse ya en la factura de todos”, sentenció el titular del Poder Legislativo.

En una comparecencia en un medio de televisión local, Oliva remarcó su posición, en cuanto a que es «justo» que se refleje en la factura de consumo la baja en el crudo.

Durante su participación, el presidente del CN dijo que la posibilidad causa un «revuelo enorme» en los empresarios. Así como en la CREE y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

