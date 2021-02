Mathieu critica al vestuario del Barcelona y defiende a Lenglet

ESPAÑA.- El exfutbolista francés del Barcelona, Jeremy Mathieu, reveló y criticó el trato que le dieron en el Barça y también aconsejó a su compatriota Clément Lenglet, quien ha sido señalado por sus últimos errores defensivos.

«Lo pasé muy mal el último año en el Barça. Tenía la sensación de que fue culpa mía la derrota en Turín, pero no entiendo por qué me mataron, al fútbol juegan once», expresó.

«No hablé con Luis Enrique en todo el año. Yo necesito un poco de afecto y en el Sporting lo tuve, me daban ánimos, pero en Barcelona, nada. Por ejemplo, el partido contra el Málaga que hice un error, no me dijo nada al día siguiente, nada, ninguna frase», recordó el defensor francés.

«Yo me sentía solo en el vestuario, nadie te apoyaba y, para mí, eso no es fútbol. A Lenglet todos lo matan, ahora sé lo que es. Debe intentar ser positivo para darle la vuelta y hacerlo lo mejor posible«, le recomendó Mathieu.

Griezmann y Umtiti

Según Jeremy Mathieu, Antoine Griezmann se equivocó de equipo y el bajo nivel de Samuel Umtiti se debe su lesión.

«No está al nivel del Atlético de Madrid. Personalmente, creo que se equivocó fichando por el Barça. En el Atlético era una pieza muy importante, y no sé si la tiene en Barcelona», opinó el ganador de la Champions sobre Griezmann.

«Cuando sales de una lesión es difícil volver al 100% y creo que es eso lo que le ha pasado. Es un campeón del mundo, ha sido un jugador muy grande, pero está lejos de su mejor versión. Debe trabajar más, también tiene que trabajar mentalmente«, comentó sobre su compatriota Umtiti.

Cambio generacional

«El relevo generacional es difícil, se debe buscar una pieza importante delante y detrás. El problema es que jugadores como Busquets y Piqué han dado mucho al club, no es fácil cambiar estos jugadores. A ver qué hace el nuevo presidente», concluyó el exjugador de Valencia y Barcelona.

