«No me la querían»: matan a mujer en Santa Bárbara tras supuesto abuso sexual

SANTA BÁRBARA, HONDURAS. Se reportó el hallazgo de un cadáver de una mujer en una casa en construcción este sábado, en el barrio El Calvario, del departamento de Santa Bárbara.

Se trata de Rosa Carolina Vásquez Trochez, quien según su madre «no tenía buenas amistades».

Según reportes, la fémina fue encontrada con signos de haber sido violada antes de su muerte.

Hasta la escena se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional, quienes acordonaron para realizar las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, los agentes indicaron que a la mujer la ultimaron con un arma blanca y presentaba un golpe en su cabeza, provocado aparentemente con una botella de vidrio.

Por otro lado, miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo a la morgue, mientras investigadores iniciaron las pesquisas para dar con el responsable del crimen.

Su madre la aconsejaba

La madre de la víctima indicó que su hija tenía 4 hijos y que la última vez que la vio con vida fue el jueves en horas de la tarde

«Yo nunca me lo imaginé, pero Dios ya me lo había revelado. Yo la aconsejaba a ella… Le pido a Dios que me dé fuerza, ella tenía sus errores, pero es mi hija», dijo la madre entre lágrimas.

Asimismo, la mamá confesó que muchas personas en la zona no querían a su hija, debido a que tomaba en exceso bebidas alcohólicas.

«Mucha gente no me la quería. Pero, como mi hija, y yo como madre de ella, sí la quiero, aunque ella me decía que yo no la quería solo porque la pasaba aconsejando. Uno nunca sabe que amistades uno tiene», indicó.

