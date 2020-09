A fin de año, habrá más de 500,000 desempleados por efectos de la pandemia

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Secretaría de Trabajo y de Seguridad Social (STSS), prevé que para el cierre de año haya un aproximado de 546,000 hondureños conformen la Tasa de Desempleo Abierto (TDA).

La TDA es el grupo depersonas que quieren trabajar, pero no encuentran una plaza disponible, mismos que este año su problema se ha agravado, por impacto de la pandemia del COVID-19.

Hasta el cierre del 2019, se reportó un 5.7 por ciento de desempleo dentro de una Población Económicamente Activa (PEA), conformada por unos 4.2 millones de habitantes.

Carlos Madero, secretario de Trabajo, estimó que la pandemia posiblemente elevará esa tasa a 13 por ciento a finales del año. Significaría que las filas sin trabajo serán engrosadas con un 7.3 por ciento adicional (306 mil personas), a las 240 mil que ya existían.

Madero, expresó que “esta crisis económica es de un nivel nunca antes visto en el país, superior a lo acontecido luego del huracán Mitch”.

“Uno de los sectores representativos sobre este problema es el área del turismo, allí hay 245 mil trabajadores afectados aún no se puede predecir cuándo se reactivará esta industria y menos lo que pasará con otras empresas en el país”, aseveró.

Ante esto, economistas alertan que solo este año se va a incorporar a la fuerza laboral cerca de 200 mil jóvenes.

El subempleo invisible en Honduras

La tasa de subempleo invisible para el 2019, se mantenía en 50% con una disminución de 14 a 10 por ciento en su totalidad. El subempleo comprende a personas ocupadas que trabajan a tiempo completo; pero reciben ingresos por debajo del salario mínimo establecido.

Mientras, el potencial para generar empleos ha sido bajo en tiempos de normalidad. Para el caso en el 2019 solo se generaron 17,600 puestos de trabajo.

Hasta el año pasado, el tema de subempleo, se calificó como uno de los problemas más dramáticos en Honduras, tomando en cuenta que son las personas que trabajan más en relación a lo que ganan y se pagaba menos, lo que implica, incumplimiento de salario, según analistas.

La Secretaría de Trabajo registra a la fecha 126 mil trabajadores suspendidos bajo el mecanismo del Auxilio Solidario, 122 mil despedidos y 80 mil puestos perdidos a causa del impacto de la pandemia.

Para Carlos Madero los planes de reactivación que impulsa el gobierno, podrían ser claves para recuperar la economía.

Lea: Carlos Madero: Tasa de desempleo en Honduras aumentará de 5,7 a 13 %

Según economistas

Economistas coincidían en los primeros meses de pandemia que, de no implementar un plan estratégico que ayude a reducir la propagación del coronavirus en el país, la falta de reformas fiscales e implementar estímulo financiero a favor de la pequeña y mediana empresa (Mipymes), Honduras contaría con una elevada tasa de desempleo.

Argumentando que esta elevada tasa superaría a los 500 mil nuevos desempleados a nivel nacional.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) maneja una similar proyección respecto a la cifra.

TIEMPO Digital habló con Daniel Fortín, vice-presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIC) y manifestó que ellos están calculando aproximadamente de 500 mil a 600 mil empleos perdidos para el cierre del año 2020.

Para Fortín, el principal factor que ha provocado este problema social en el país, es la falta de apertura de la economía.

«Nosotros esperamos de que la economía mejore, sin embargo hay que tener un equilibrio entre la salud y economía y si no nos cuidamos y cada quien no es responsable de cuidarse por sí mismo, podemos retroceder mucho», dijo.

Respecto a la suspensión de los empleados y la reincorporación de estos, el directivo expresó que dentro de poco se cumplirá el segundo lapso de los 120 días acordados que se dieron a las empresas para tener bajo suspensión a los colaboradores.

Sin embargo, Fortín explicó que si no se reapertura la economía y no se avanza de fase, va ser difícil poder reincorporar al personal. De igual modo, destacó que se desconoce en qué fase estaremos al término de los 120 días. Por lo que no se puede aseverar que los empleados suspendidos sean llamados nuevamente a reincorporarse.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn.