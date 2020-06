EEUU. Líderes de varios municipios del condado de Miami-Dade dijeron que requerirán que los residentes usen mascarillas en espacios públicos en todo momento en un esfuerzo por frenar la propagación de COVID-19, ya que el estado superó los 100,000 casos reportados de virus.

Los alcaldes de varias ciudades importantes de Miami-Dade y otros líderes locales abordaron el asunto en una conferencia de prensa el lunes.

«Vamos a implementar una regla de ‘máscara en público'», dijo el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez.

«No es hora de entrar en pánico, pero es hora de asegurarse de que asumimos la responsabilidad individual», dijo el alcalde de Pinecrest, Joseph Corradino.

Lea también: Cifras del coronavirus| OMS cambia protocolo y aprueba uso de mascarillas de tela

Las autoridades dijeron que los siguientes municipios harán cumplir esta regulación:

Miami

North Miami Beach

Jardines de miami

Doral

West Miami

Aventura

Hialeah

Un tweet publicado por funcionarios de Miami Gardens dice en parte: «Una vez que salga de su casa, DEBE usar una cubierta para la cara, excepto mientras hace ejercicio».

«En Miami Gardens, tienes que usar una máscara», dijo el alcalde de Miami Gardens Oliver Gilbert. “No te estamos diciendo que uses una máscara porque nos gusta usar máscaras. Le estamos diciendo que use una máscara porque esto es literalmente una cuestión de vida o muerte «.

En una publicación de Facebook, el lunes por la noche, el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, aclaró que las personas deben usar cubiertas para la cara «en cualquier lugar donde no sea posible el distanciamiento social, incluidas todas las áreas al aire libre».

En un tuit, los funcionarios de Key Biscayne dijeron que están considerando hacer cumplir esta regla.

El anuncio se produce días después de que se ordenó el cierre de tres restaurantes en Miami después de que la policía descubriera violaciones a las nuevas pautas normales establecidas por el condado y la ciudad.

Dos de esos negocios, Astra en Wynwood y Swan en el Distrito de Diseño, pudieron reabrir el domingo después de firmar una declaración jurada acordando seguir las normas de seguridad.

El propietario del tercer restaurante, El Secreto Bar and Grill en Little Havana, dijo que está registrado como un bar y, por lo tanto, no se le permite volver a abrir.

Durante el fin de semana, el Dr. Scott A. Rivkees, Cirujano General de Florida, emitió un aviso de salud pública que decía: «Todas las personas en Florida deben usar protecciones para la cara en cualquier lugar donde no sea posible el distanciamiento social».

El lunes, Suárez y otros alcaldes en Miami-Dade dieron un paso más.

«Todos tendrán que usar máscaras en público», dijo Suárez.

Los médicos locales expresaron su preocupación por el reciente aumento en los casos en todo el estado y en el sur de Florida.

«Es hora de que nos hagamos responsables», dijo el Dr. David Joseph De La Zerda, especialista en cuidados críticos pulmonares de la Universidad de Miami Health Systems. «A medida que avanzamos y disfrutamos de los parques, disfrutamos del aire libre y de la economía abierta, debemos recordar que es nuestra responsabilidad mantenernos seguros a nosotros mismos ya los demás».

June Ellis con Jackson Memorial Hospital abordó un aspecto alarmante sobre el aumento en los casos locales de COVID-19.

«Estamos viendo una cantidad significativa de pacientes en sus años más jóvenes», dijo.

Suárez también señaló tres códigos postales con un aumento dramático en nuevos casos: 33142, 33125 y 33126.

«Estamos extremadamente preocupados de que las hospitalizaciones hayan aumentado, los ventiladores estén activos, los pacientes [de la unidad de cuidados intensivos] estén activos», dijo.

La semana pasada, Suárez fue visto en Swan parado hombro con hombro entre otros dos hombres mientras posaban para una foto. Solo uno de los otros hombres llevaba una máscara.

«Me corresponde a mí como funcionario público asegurarme de que cada foto que tomo se haga de manera responsable, y esa no fue», admitió.

Con el aumento en los casos en todo el estado, Gelber tiene un mensaje simple para las empresas y sus residentes: siga las reglas o prepárese para otro cierre.

«Obviamente, si llegamos a un punto en el que nuestro sistema de atención médica se desbordará, tendremos que considerar todo sobre la mesa», dijo.

Más temprano el lunes, Gelber abordó el aumento de nuevos casos locales de COVID-19 en un mensaje de video.