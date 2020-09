Karla Pavón: Imposible tener registro real cuando las personas evitan la PCR

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Karla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, brindó declaraciones sobre los contagios de COVID-19 en toda Honduras que presenta diariamente el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

La jefa de Vigilancia y también doctora afirmó que Honduras tiene una mayor cifra de casos positivos de coronavirus, de la que reporta la dependencia gubernamental.

Pavón explicó que no se puede confirmar la totalidad de casos, debido a que la población no se realiza la prueba PCR. En su mayoría se practican la rápida y este diagnóstico es preciso solo cuando se basa en el primer test en mención.

Podría interesarle – Karla Pavón «explota»: Le digo al señor Ebal Díaz «no hable del LNV sin saber»

“Hemos visto que la población anda con mascarillas, pero otros no. Con eso no sabemos si la persona anda el virus, el subregistro que tenemos es que las personas no hicieron prueba PCR sino rápida”, dijo.

La estudiosa de la medicina enfatizó en que la población no se debe confiar por las cifras, ya que hay factores que no permiten que arrojen datos precisos. Por lo que considera importante seguir atentos y cumpliendo con la medidas de seguridad.

“Hay muchos más casos, en la semana epidemiológica número 37 y 38 pudimos ver un leve aumento, queremos exhortar a la población de no bajar la guardia y cuidarnos si vamos a salir”.

Análisis de contagios

Pavón explicó que en un análisis acerca del proceso de contagio entre una persona y otra, alguien que está infectado por COVID-19, pudo haber contagiado a cinco, multiplicando estos por 73 mil casos que se han reportado recientemente, es posible que hemos llegado a más de 350 mil casos, entonces el virus está en el país y en el mundo entero, explicó.

SINAGER, en su informe diario sobre la pandemia, oficializó que al día de ayer, Honduras reporta un total de 73,840 casos de contagios confirmados y un total de 2,271 decesos a nivel nacional.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn