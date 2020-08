Más de 200 empleados de Villas Telamar se suman a la «pandemia» del desempleo

ATLÁNTIDA, HONDURAS. El cierre y posterior liquidación a los empleados se conoció ayer en horas de la tarde del Complejo Turístico Hotel Villas Telamar, en la ciudad de Tela, zona atlántica del país.

Al respecto, miembros del sindicato de trabajadores de dicha empresa manifestaron que ellos se presentaron a laborar. Esto, luego que desde el pasado 22 de abril se encontraban suspendidos, a causa de la pandemia COVID-19.

En ese sentido, el tesorero del sindicato, Cristobal Flores, detalló: «Nos avisaron desde hace dos días, de que estebamos siendo reintregados a trabajar al hotel. Hoy nos teníamos que presentar en diferentes horarios, los compañeros de todas las áreas».

Sin embargo, cuando llegaron a las instalaciones del Hotel Villas Telamar, los miembros de la seguridad no les permitieron el acceso. Minutos después, les llegaron varios mensajes de WhatsApp, donde les notificaban el despido.

No obstante, a pesar de la notificación digital, los empleados se mantuvieron en la entrada del hotel. «Nosotros estábamos exigiendo que se nos entregara la nota física, porque una nota virtual no la aceptábamos», dijo el ex empleado a la periodista Larissa Prieto.

Villas Telamar expuso razones de despido

Asimismo, los empleados consideraron que la decisión del hotel es «un poco injusta». Esto, porque se concretó en un momento bastante difícil para todos los sectores de la ciudadanía, debido a los embates que ha dejado la pandemia.

De igual forma, Flores detalló que un poco más de 200 personas que laboraban en dicha empresa, de forma permanente.

Cabe decir, que la notificación indica que la finalización del contrato entró en vigencia a partir de ayer 1 de agosto. Además, expone que amparados en los decretos PCM que restringían las garantías de circulación, la empresa no pudo funcionar, catalogado «Fuerza Mayor».

Por lo anterior, Hotel Villas Telamar no registró ingresos económicos, situación que les imposibilitaba cumplir con los pagos a los empleados. A su ves, esa carencia no les permitía al menos un soporte para mantener se operando.

