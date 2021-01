Marvin Ponce: Norma Torres «es una congresista tóxica» que ataca al gobierno

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- «Norma Torres es una congresista tóxica que se ha dedicado a atacar y perseguir al gobierno de la República», así reaccionó el asesor presidencial Marvin Ponce en respuesta a la solicitud que la estadounidense hizo al mandatario Joe Biden para que priorice la lucha contra la corrupción e impunidad en Centroamérica.

«Estados Unidos tiene un papel clave que desempeñar en la lucha contra la corrupción y la promoción de la estabilidad en Centroamérica», cita la carta que Torres, junto al también congresista Albio Sires, enviaron desde el lunes 25 de enero, al nuevo presidente.

«Necesitamos que la Administración Biden establezca un nuevo tono que abrace inequívocamente el estado de derecho. Eso comienza responsabilizando a los actores corruptos a través de herramientas como la Ley Magnitsky«, agrega el documento.

Sin embargo, Marvin Ponce tildó de injerencia la solicitud de ambos congresistas, señalando principalmente a Torres e invitándola a que actúe en favor de su país y no con acciones que interfiera en la administración de Honduras.

Según Ponce, «el apoyo de Estados Unidos, normalmente, nunca llega y cuando sucede se hace a través de las agencias de ese país como la AID o de la Cuenta del Milenio, nunca llegan fondos directamente dirigidos al Estado hondureño».

Today, my friend @NormaJTorres and I sent a letter to @POTUS expressing our commitment to working with President Biden’s administration to address the root causes of migration from Central America. See our full statement here: https://t.co/OiATJBSBol

— Albio Sires (@RepSires) January 25, 2021