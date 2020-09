TEGUCIGALPA, HONDURAS. Todos los funcionarios públicos ladrones que se aprovecharon de la pandemia deben ir «al mamo», así lo expresó el asesor presidencial Marvin Ponce.

A través de medios locales, Ponce dijo que “en Honduras no se debe proteger a ningún ladrón» en referencia a los funcionarios señalados de corrupción por la malversación de fondos que les designaron para mitigar la pandemia de la COVID-19.

“Manden al mamo a todos los funcionarios que se le compruebe que sobregiraron fondos públicos para la pandemia. Corrupción ha habido siempre, no es de ahorita, y no quiero justificar, pero ladrón que sea ladrón tiene que ir al mamo. Yo le dije al presidente ‘aquí no hay que proteger a ningún ladrón’. Aquí el que se robó dinero para la pandemia, o para lo que sea, tiene que ir preso. Allí anda la Fiscalía y el CNA atrás de un montón de ellos», manifestó Ponce.

Asimismo, el personero se refirió al citatorio que el Ministerio Público (MP) hizo a Marco Bográn, exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (IINVEST-H).

Cabe indicar que a Bográn, la Fiscalía lo supone responsable de tres delitos: fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

Las imputaciones anteriores contra el extitular de INVEST-H se desprenden de las líneas de investigación que el MP inició por la compra de siete hospitales móviles.

Se debe recordar que al inicio, las autoridades de INVEST-H aseguraron que esos nosocomios vendrían a aliviar el sistema hospitalario del país durante la pandemia. Sin embargo, a la fecha solo dos han llegado a Honduras y ni siquiera funcionan.

Además el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ha denunciado en reiteradas ocasiones situaciones irregulares que se dieron en la adquisición de esas clínicas.

Marvin Ponce: “En Honduras cuesta meter preso a los ladrones”

En ese sentido, Marvin Ponce expresó que si le descubren a Bográn y compañía que se robaron dinero, “tienen que ir al mamo”.

“Si no van al mamo, es porque no le encontraron evidencia. Aquí es con pruebas, porque la gente quiere meterlos presos con sombrerazos. Y si no tienen pruebas, difícilmente los van a meter presos», apuntó el exdirigente sindicalista.

Para finalizar, Marvin Ponce dijo que el problema en Honduras es que a los ladrones cuesta meterlos presos.

“Pero hay que perseguirlos para meterlos al mamo. No importa de qué partidos sean, aquí lo que importa es que el gobierno designó dinero para la pandemia y si en las compras públicas los funcionarios hicieron vínculos con empresarios corruptos para robar, entonces, que los metan presos», concluyó.

