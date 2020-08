Marvin Galo: “Gobierno quiere reactivar el transporte de forma improvisada»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El dirigente del transporte público, Marvin Galo, denunció ayer, miércoles, que el gobierno pretende reactivar ese rubro de una manera improvisada y sin haberlos incluido en las mesas multisectoriales.

A través de Diario TIEMPO Digital, Galo explicó que la mayor parte de concesionarios del transporte no están informados ni del proceso de reapertura ni de la planificación de que como operará ese sector económico del país.

“Lo que realmente sucede es que primero tenemos cinco meses de estar parados y habido el tiempo suficiente para hacer todas las preparaciones necesarias. En vista de eso, la mayor parte de concesionarios no han estado informados creo que el 80 o 90 por ciento, ni del proceso de reapertura ni de la planificación”, señaló.

A efecto de eso, dijo que iban a entrar una prueba de pilotaje pero sin tener conocimiento claro en qué regiones, qué rutas y qué departamentos operarían.

“Era un desconocimiento total. Pero a partir de esta semana comenzaron a fluir algunas reuniones para generar algunas informaciones, la cual también desconocemos los criterios con los que se tomaron en cuenta algunas rutas de apertura”, aseguró.

En ese sentido, el transportista manifestó que lógicamente, a cinco meses de estar parados, los vehículos se deterioran y que el sector ha tenido cero ingresos en todo este proceso desde que se cerró la ciudad.

“No es que estemos preparados o no. El tema es que somos el segundo en la escala de contagios de manera muy fuerte. Entonces, hay que tener las medidas y no es improvisando que se maneja un tema de estos”, puntualizó.

Nota relacionada – TGU: Conozca las 20 rutas autorizadas para el pilotaje del transporte urbano

Marvin Galo: “Debemos tener un consenso sostenible”

De acuerdo con Marvin Galo, la improvisación los puede llevar a un tema de cerrar las ciudades. Por lo cual enfatizó que cuando se habla de prepararse para reabrir el sector es más que todo un tema de consenso que sea sostenible.

Para ello se necesitan tres partes importantes para que esto funcione:

Primero , la bioseguridad que son las que contemplan todas las medidas de salud que se requieren en los vehículos.

, la bioseguridad que son las que contemplan todas las medidas de salud que se requieren en los vehículos. Segundo es la planificación de la operación. Es decir, cuando empezamos, como operamos, que rutas operamos, en que porcentaje y como se va a ir abriendo fase a fase.

es la planificación de la operación. Es decir, cuando empezamos, como operamos, que rutas operamos, en que porcentaje y como se va a ir abriendo fase a fase. Tercero, la sostenibilidad que eso requiere la parte financiera. Eso se refiere a que el protocolo establece la mitad de pasajeros. El costo de operar los vehículos es bastante alto. Entonces, definitivamente, necesitamos generar los espacios de sostenibilidad porque de nada sirve salir mañana a operar si a los tres días los costos de operación no tienen otra vez parados.

En virtud de ellos, el dirigente enfatizó que lo importante es buscar un equilibrio para operar y sin interrumpir el servicio.

“No esperamos de ninguna manera aprovecharnos de la situación, sino que al contrario, salir con la seguridad de que el usuario va a tener el transporte de manera continua y que no vamos a interrumpirlo porque al vehículo no se le puede echar combustible, o no se pueden pagar los costos de operación. Se debe tener en cuenta que al reducir la movilidad los costos se incrementan”, evidenció.

Lea también: Suspenden pilotaje del transporte interurbano para Tegucigalpa y zona sur

“Gobierno debe apoyarnos”

Ante esa situación, el transportista pidió apoyo del gobierno para que puedan utilizar otras medidas que sirvan de incentivos para dicho sector.

“Por ejemplo, se puede bajar el precio de los combustibles al sector transporte. Asimismo, pueden generar los alivios en la banca con productos financieros adaptables. También pueden generar una consolidación de deuda con periodo de gracia de 1 a 2 años. Yo creo que se debe ser sumamente creativo para que el programa sea sostenible. Y sobre todo, que sea estable para la salud de la población hondureña porque somos un rubro de movilización masiva”, recalcó.

A reglón seguido, puntualizó que los puntos de encuentro para reactivar operaciones debieron estar listos desde hace mucho tiempo.

“Los hemos venido solicitando pero hay resistencia por parte de las autoridades de no sentarse con el sector y ni siquiera involucrarlo en las mesas multisectoriales. Ahora nos vemos en un tema de que hay que salir a la carrera y de una manera improvisada. Y eso no es justo para la población ni para nadie”, criticó.

Para finalizar, Marvin Galo dijo que el único trabajo que finalizaron con el gobierno para la reapertura, hasta el momento, es el protocolo de bioseguridad. Un documento que les presentaron la semana pasada cuando ellos desde junio lo tenían terminado.

“Nosotros habíamos solicitado que las otras cosas se hicieran en paralelo para que en el momento de la día 0 de la operación estuviéramos listos. Lamentablemente no se ha tenido profundidad en estos temas y se han dejado avanzar. Es una pena que a cinco meses no tengamos todos los paramentos listos y que es parte fundamental para la reactivación de la economía”, concluyó.