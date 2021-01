Martín Mejía, el músico hondureño que fue un querido maestro en SPS

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. Martín Mejía fue un hondureño reconocido por su labor al trabajar como director y gerente de la Marimba Usula Internacional, sin embargo, él no solo destacó como músico, ya que su alegría también se plasmaba en la docencia.

Diario Tiempo Digital entrevistó a una de sus alumnas, quien considera que este hondureño marcó su vida con sus enseñanzas. Ella es Victoria Paredes, y compartió su vivencia como estudiante de Martín Mejía.

«Fue una persona con una alegría contagiosa. Cuando él agarraba esas baquetas y comenzaba a tocar su marimba, no importa la melodía, nos transmitía muchas emociones. Era una persona maravillosa, siempre fue muy especial con cada uno de sus alumnos. Se podría decir que cambió la vida de muchas personas porque gracias a él, aprendimos a disfrutar de algo tan lindo como la marimba«, expresó la joven.

Reveló que «como artista hondureño creo que a él le gustaría que su legado continúe, que la MARIMBA USULA INTERNACIONAL continúe brillando y que su música siga siendo escuchada y siga trayendo alegría a todos sus oyentes».

Recuerdos

La joven manifestó que tienen muchos recuerdos bonitos con él. «Yo lo consideraba un genio musical porque no había canción que él no pudiera tocar en la marimba y si por alguna razón no la conocía, bastaba con escucharla una vez para poderla tocar en la marimba».

Victoria Paredes indicó que ella fue su alumna de marimba en la Escuela Valle de Sula. «Pero aparte se ser su alumna yo era su fan, disfrutaba cada vez que tenía la oportunidad de escucharlo tocar. Dios me regaló la oportunidad de cantar al lado de la Marimba Usula Internacional».

Esta joven hondureña reiteró que Martín Mejía «puso el nombre de Honduras en alto», al tener la oportunidad de viajar junto a su marimba por muchos países alrededor del mundo, deleitando a todo el que lo escuchara. «Hoy hemos perdido a uno de los mejores artistas hondureños», concluyó diciendo.

