MARTES: EEH anuncia cortes de energía en las zonas norte y oriente

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Sin energía eléctrica pasarán los habitantes de tres sectores de Honduras este martes 9 de junio, según anunció en su página oficial la Empresa Energía Honduras (EEH).

El consorcio honduro-colombiano comunicó que hará mantenimientos y mejorías de emergencia en redes eléctricas de Cortés, El Paraíso y Yoro.

De manera específica, las interrupciones se desarrollarán en La Lima, San Antonio de Oriente y El Progreso. En las demás zonas del país no hay programación de cortes, por lo que se espera que gocen de la normalidad del servicio energético.

No obstante, se le recomienda a la población estar pendiente de las redes sociales de EEH para cualquier anuncio o cambio de último momento.

Lugares donde no habrá energía eléctrica

La Lima

En La Lima, uno de los doce municipios de Cortés, no habrá servicio energético de 9:00 a.m. – 12:00 p.m. El motivo es el mantenimiento correctivo en la subestación Santa Martha, circuito SMT-L285. Estos serán los lugares que no tendrán electricidad:

Col. Reyes Caballero, Col. 15 De Septiembre, Lima Vieja, Lima Nueva, Col. Suyapa, Agromesa, Col. Pineda I y II, Asilo De Ancianos, Campo Pineda, Col. Villa Ester, Col. Usula. Luis Tibaud, Zona Americana, Hospital La Lima Medical Center, Col. La Paz, Campo Dos, Flores De Oriente, Campo Viejo San Juan, Campo Nuevo San Juan, Zip Continental, Col. Oro Verde, Cazanave.

San Antonio de Oriente

El municipio de San Antonio de Oriente se suma a los sectores que aquejarán interrupciones. Será de 9:00 am-4:00 pm debido al desarrollo de mejorías de emergencia en el circuito ZAM-L383. Estos serán los lugares que no tendrán energía eléctrica:

El Chagüite, Montaña Clara María, Germanos y Delikatessen, Salalica, San Pedrito, Adurasta, Nueva Armenia, Texiguat, Junquillo, El Achero, San Andrés, Antena Claro y zonas aledañas.

El Progreso

El Progreso, una de las ciudades que más sufre la COVID-19 en Honduras, tendrá problemas por la ausencia de electricidad este martes; el corte será de 8:00 am-3:00pm. El motivo es un mantenimiento correctivo en el circuito PGR-L318. Estos barrios y colonias serán los afectados:

Col. Fátima, Col. Centroamericana, Ex Campos Bananeros: Buena Vista, Finca Coob, Río Chiquito, Las Flores, Las Chumbas, Naranjo Chino. Zoológico Naranjo Chino, Amapa, Kilómetro 70, El Paraíso, Monterrey, Palo Blanco, Las Filipinas, Voluntades Unidas.

