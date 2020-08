MARTES: EEH anuncia cortes de energía para zona centro y norte del país

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este martes 25 de agosto, los cortes de energía durarán varias horas para los habitantes de la zona centro y norte, según anunció en sus canales de comunicación oficiales la Empresa Energía Honduras (EEH).

El consorcio honduro-colombiano comunicó que hará mantenimientos e instalaciones en redes eléctricas de Comayagua-La Paz (circuito conjunto), Cortés, Francisco Morazán, y Yoro.

En las demás zonas del país no hay programación de cortes. Por lo cual, se espera que gocen de la normalidad del servicio energético.

No obstante, se le recomienda a la población estar pendiente de las redes sociales de EEH para cualquier anuncio o cambio de último momento.

Lugares donde habrá cortes de energía

Comayagua-La Paz

El departamento colonial, Comayagua, además de La Paz, no tendrán energía eléctrica en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. debido a un mantenimiento general del circuito CYG- L326. Los sitios afectados serán:

Liconas, Ajuterique, Lejamani, Ciudad De La Paz: Hospital Roberto Suazo Córdoba, Hospital Enrique Aguilar Cerrato, Alcaldía Municipal De La Paz, Banco Atlántida, Banco De Occidente, Plaza Montecristo, Hospital Y Clinica Montecillos, Registro Nacional De Las Personas, Mansucopa, Plaza Elena De Carias, Casa De La Cultura, Palacio Judicial De La Paz, Iglesia Los Dolores, Escuela Ramon Rosa, Escuela Manuel Bonilla, Distribuidores Molineros, Iglesia Santidad, Supermercado El Pueblo, Eco Grupo, Iglesia Interdenominal, Escuela Dionisio De Herrera, Iglesia De Dios Pentecostal

Escuela Adelina Martinez, Filtro De Agua Sanaa, Iglesia Católica La Ermita, Escuela Francisco Varela, Supermercado Starline, Jefatura De Transito, Kinder Alicia De Alvir, Hospital Y Clinica La Paz,Yarumela, Villa De San Antonio, Instituto Tecnico Policial La Paz, Cia Avicola Centroamericana, Res. Nuvo Amanecer. Inversiones Titi, Gane, San Sebastian, Humuya, Lamani, Valladolid, Tepanguare, Piedras De Moler, El Astillero, Aldea Pacheco, El Playon. Piedra Parada, Guachipilin; Concepción De Soluteca, San Pedro Tutule, El Naranjo, Las Limas, Agua Fria, Las Moras, Los Mangos, El Matasano, Quilaperque, La Peñita y zonas aledañas.

Cortés

En San Pedro Sula, capital industrial de Honduras, no habrá servicio energético de 8:00 a.m. – 4:00 p.m. El motivo es el mantenimiento de la línea y la instalación de nuevo equipo de seccionamiento, en el circuito LPT-L230. Estos serán los lugares que no tendrán electricidad:

Bo. La Guardia, Bo. Medina, Bo. Paz Barahona (Este), Intexsy, CTHA, Plásticos De Honduras, Plásticos Vanguardia, Sel, Embutidos Delicia, Fruvetsa, Envaflex, Hotel Saint Anthony.

Francisco Morazán

La capital de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüela, aquejará un prolongado apagón este martes; el mismo durará de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. La razón es un mantenimiento general del circuito y la instalación un equipo de seccionamiento.

La afectación aplica para los siguientes lugares:

Col. Peña Vieja, La Peña, Col. San Isidro, Altos de La San Isidro, Col. 14 de marzo, Residencial Alemán, San José de La Vega, La Veguita, Col. Popular, Calpules, La Pena, D.C.R. (Difusora Cristiana De Radio) y zonas aledañas.

Yoro

El Negrito, Yoro, no será excepción en las interrupciones de energía. El servicio será detenido de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde debido a un mantenimiento general en el circuito GUA-L356.

Restaurante Valle Encantado, Aldea La Colorada, Restaurante Tío Dolmo #1, Palcasa, Aldea El Castaño, Aldea Guaymitas, Aldea Delicias Del Jute, Aldea La 40, Aldea La 28, Aldea La 29, Aldea Miller, Aldea San José Del Cayo, Aldea El Coco y zonas aledañas.

