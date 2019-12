Marlon Tábora: “El responsable de la ENEE es el gerente»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El coordinador de la reforma del sector eléctrico de Honduras, Marlon Tábora, reafirmó su compromiso de seguir al frente de este proyecto, ya que es lo mejor para el país.

Antes es preciso indicar que Tábora ha sido criticado por el sector privado. La empresa privada pide que quien este al frente esté las 24 horas trabajando en la reforma en el sector eléctrico.

Como se informó, Tábora se desempeña también como director por la región de Centroamérica ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Nadie puede poner en duda mi compromiso. Por eso no voy a permitir que ninguna persona ponga en duda mi compromiso”, responde Tábora.

Por otra parte, Tábora señaló que se comprometió en la reforma del sector eléctrico del país, y en ese esquema se busca fortalecer a las instituciones de ese rubro. Sin embargo, dijo que su persona no está al frente de las mismas.

Visto lo anterior, reiteró que no es responsable de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ni de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica (CREE), ni del Organismo Operador del Sistema. Estos entes están a cargo de todo el sector eléctrico de Honduras.

Marlon Tábora: trabajo ad-honóren

Mientras tanto, Tábora apuntó que no es funcionario de la actual administración. Aclaró desde que renunció a su cargo como embajador de Honduras en Washington, EEUU, su trabajo ha sido ad-honóren.

Además, dijo que se responsabilizó con el presidente Juan Orlando Hernández, en sacar adelante la firma e implementación del convenio con el FMI. Con el propósito, de impulsar la reforma del sector eléctrico.

A su vez, el coordinador recordó que el pasado 30 de marzo entregó un plan de restructuración de todo el sector eléctrico. Mismo que se discutió con el presidente Hernández, el Gabinete Económico y demás colaboradores en función de su aprobación.

De manera similar, al día siguiente salió del país junto al gabinete económico con rumbo a Washington para comenzar el proceso de negociación con el FMI. Posteriormente, hubo reuniones en Tegucigalpa y en mayo terminaron las negociaciones a nivel técnico. Las cuales, fueron aprobadas por el directorio del organismo el 15 de julio.

Tábora sostuvo que una vez aprobado el convenio con el FMI, lideró el proceso porque está convencido que es un tema importante para Honduras. Asimismo, es un compromiso fundamental para avanzar en esto.

“Marlon Tábora está en Washington trabajando, hoy tuvimos el privilegio de poder aprobar por unanimidad la primera revisión del acuerdo con el FMI. No soy de los funcionarios que acostumbra a andar publicando en Twitter cada movimiento que hace, eso no significa que no trabajo, a pesar de no tener un nombramiento formal”, destacó.

En contra de las licitaciones

Por otra parte, el coordinador dijo estar siempre en contra de la contratación de energía fuera de lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica. Por lo anterior, se opuso a la licitación que de forma irresponsable estaban guiando las autoridades de la ENEE al inicio del 2019.

Entre tanto, lamentó que un contrato que contenía la misma cantidad de energía de la licitación antes mencionada, no se aprobó la semana pasada en el Congreso Nacional. Indicó que habría que preguntarle por qué no se aprobó al gerente de la ENEE (Leonardo Deras).

De acuerdo con Marlon Tábora, ese contrato en particular es producto de un proceso de licitación. A su vez, es uno de los acuerdos que se obtuvo en mejores precios.

“El único responsable legal de tener 24/7 la ENEE es el gerente (Leonardo Deras) y su junta directiva. Hago un recordatorio, no solamente al Cohep, sino a todos los miembros de la junta directiva que por acción u omisión son responsables de lo que pasa y ha pasado en la empresa”.

El coordinador cuestionó “¿Por qué de manera discrecional y arbitraria las autoridades de la ENEE presentes y pasadas no le trasladaron los recursos a la CREE y al Operador del Sistema tal como lo manda la Ley General de la Industria Eléctrica?”.

Tábora explicó que el proceso de reforma es orientado a restituir la institucionalidad del sector eléctrico del país. Por tal razón, en ningún momento se buscan los recursos para pagar las obligaciones de la ENEE.