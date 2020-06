Marlon Licona está listo para renovar con Motagua

TEGUCIGALPA.- Con diez años, desde su llegada al Fútbol Club Motagua, el portero Marlon Licona, sigue está a la espera de ser renovado para seguir siendo parte de la historia del club capitalino, uno de los más laureados de Honduras.

“Se ha vencido el contrato, pero nunca he tenido problemas para arreglar con el equipo, tengo la confianza del entrenador, eso ayuda para resolver cualquier impase, la idea es que vuelva pronto el fútbol y disfrutar lo que siempre me ha gustado, jugar como portero”, inició diciendo Licona.

Marlon ha logrado seis títulos de Liga Nacional con Motagua, uno con Ramón el “primi” Maradiaga y cinco con Diego Vásquez.

Sin embargo, Licona se que quedado con el puesto de suplente ante arqueros de la talla de Sebastián Portigliati; Kerpo León, Donaldo Morales, Ricardo Canales, Harold Fonseca y ahora Jonathan Rougier.

“He tenido la bendición de jugar muchas finales y juegos importantes, siempre estoy listo para cuando el entrenador lo decida. No soy conformista como muchos creen, pero si respeto las decisiones de los técnicos, a pesar de no ser titular he jugado partidos que muchos han soñado jugar”, cuenta Licona.

Protagonista con Motagua

Cabe mencionar que el guardameta también ha disputado partidos con los azules. También se ha enfrentado a equipos como el América de México en Tegucigalpa. Entre las finales disputadas cuentan ante Real Sociedad; Platense, Real España, y Honduras Progreso (equipo del que fue parte).

Consultado sobre su paso por el Honduras Progreso: “al final fue una gran experiencia: en realidad, porque esos seis meses fueron muy buenos; el grupo me aceptó bien, hice mi trabajo y salvamos al equipo del descenso, tuve bastante regularidad”, contó.

Por su parte, habló sobre la pandemia del Covid-19, donde se encarga de trabajar con su compañero Omar Elvir en el restaurante donde son dueños, D’lier.

“Dios mediante las cosas mejoren, que podamos activar nuevamente, necesitamos estar en nuestras labores para poder darle el sustento a nuestras familias”, concluyó Licona.

