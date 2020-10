SAN PEDRO SULA.- La polémica sobre si le mostraron o no la doble amarilla a Kevin López en el Clásico entre Motagua y Marathón, sigue dando de qué hablar. Mario Moncada, ex-árbitro reconocido de la Liga Nacional, declaró que el jugador de Motagua tuvo que ser expulsado.

Moncada conversó EN EXCLUSIVA con CRONÓMETRO sobre la situación que está generando polémica en el ámbito futbolístico del país.

Moncada se mostró molesto por la manera en la que quieren «justificar» la equivocación de David Cruz, ya que, para él, quieren verles la «cara de tontos».

«La segunda amarilla también es para Kevin López, eso no es ni de dudarlo. Al ver el adendum firmado por David Cruz, tuiteo y les digo sinvergüenzas, les digo de todo, porque deben de asumir la responsabilidad, aunque sea en eso deben de ser honorables, se equivocaron y punto, que acepten sus responsabilidades pero no quieran vernos a nosotros que estamos dentro del fútbol la cara de tontos».

No toda la responsabilidad es del silbante central, Mario Moncada considera que toda la cuarteta arbitral falló en el estadio Nacional:

«Acá no sólo preguntémonos qué le pasó a David Cruz, preguntémonos qué le pasó a su asistente Walter López, a todos, a su hermano que era el línea 2 y al cuarto árbitro Alex Morazán».

Moncada responsabiliza a la Comisión de Arbitraje

El ahora analista arbitral responsabilizó a la Comisión de Arbitraje liderada por Óscar Velásquez, porque considera que para el duelo Motagua y Marathón no eran los árbitros idóneos:

«¿Quiénes son los responsables de todo esto? Los presidentes de la Comisión de Arbitraje, ellos son los responsables. Este no era juego para David Cruz, yo lo dije el viernes, esperando no equivocarme, pero así fue, no para él, como tampoco para un novato de apellido Morazán como cuarto árbitro».

Por dónde nace el error de los árbitros para Mario Moncada: «Están desconcentrados, el arbitraje desgraciadamente en Honduras va en decadencia; día a día va decayendo».

«Hay que comenzar con el proceso de identificación de los sustitutos de estos árbitros porque David Cruz no es un árbitro que viene comenzando, es uno que tiene ya bastante tiempo. Cuando yo dirigí, él fue cuarto árbitro en muchas oportunidades, no es un árbitro nuevo, ya se les dio la oportunidad y no han dado lo que realmente el fútbol hondureño espera de ellos».

Moncada arremete contra presidente de la Comisión de Arbitraje

De igual manera, Moncada le recomendó al actual presidente de la Comisión de Disciplina, Óscar Velásquez, que renuncie.

«Tiene que renunciar de manera inmediata, no puede ser presidente de los árbitros. Le hice un reto al presidente de la federación, de darme una cita para evidenciar por qué Oscar Velásquez no puede ser el presidente de los árbitros en Honduras«.

«Pero como esto es una mafia, se acomodan cuando llegan los títeres, donde se mantienen los que se quedan callados ante las imposiciones, ante las presiones y ante muchas cosas que cuando fui árbitro las viví y ahora siguen latentes».

¿Qué le hace falta al árbitro hondureño?: «Le hace falta mucha motivación, le falta creérsela y le falta un liderazgo en la cabeza de la presidencia, un liderazgo fuerte, mano dura».

«A nadie obligaron a ser árbitro, asuman la responsabilidad, estos ex-compañeros míos no han encontrado o no se han dado cuenta la responsabilidad que tienen. Yo entré al arbitraje y dejé botado todo, a mi familia, perdí mis negocios, me entregué completo al arbitraje porque siempre estuve consciente de la responsabilidad que tenía como árbitro».

«El arbitraje me dejó pobreza, miseria, pero salí con la cara en alto. Claro que me equivoqué, pero asumí mi responsabilidad».

Sobre las declaraciones de Benigno Pineda a CRONÓMETRO: «Descarado, sin vergüenza, acomodado; me incomoda que el arbitraje sea dirigido por este tipo de personas»

Moncada cuestionó la asesoría de Benigno Pineda en la Comisión, tachándolo de «títere».

Eso sí, le reconoció haber sido un gran árbitro.

«Como presidente de los árbitros no sirvió, fue un gran árbitro, con una experiencia enorme y que tuvo como padrino a Alfredo Hawit, y por culpa de ellos dos Honduras no ha tenido árbitros en las últimas 4 copas mundiales. Ellos son los títeres que necesita la federación. El arbitraje está estancado».

«Como se pone a creer que no pusieron la primera amonestación al minuto 63 contra López, únicamente reflejando la segunda. Benigno, no defendás este tipo de acciones, porque quedas en ridículo. Se ve claro cuando el árbitro le dice a Kevin López que dé la espalda para anotar el número y como Kevin sabe que está amonestado, no lo hizo”.

«Benigno, al minuto 89:33, se ve claro cuando Kevin López le pega una gritada a Walter López y vos que fuiste árbitro sabes lo que pudo decirle, porque hay muchos jugadores que son unos malcriados».

«Vino Walter López y le informó a su árbitro, no lo que le dijo Galvaliz, porque eso de que se le amonestó a Galvaliz fue una periodista deportiva que está a ras de cancha, está bien que lo diga ella, Benigno, pero escucharlo de tú voz me apena, sos un acomodado, porque no querés evidenciar los errores que hacen tus dirigidos, qué lástima».